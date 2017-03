Bassas entrevista Miquel Iceta, aquest divendres a les 09.30 h a l'Ara.cat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, serà entrevistat aquest divendres a les 09.30 h per Antoni Bassas, poc després que els socialistes catalans hagin signat la pau amb el PSOE i a les portes de la campanya de les primàries per liderar Ferraz, en la qual Iceta ha promès neutralitat.

El líder del PSC, a més, presenta la setmana que ve el llibre ' La tercera via. Ponts per a l'acord', on es mostra convençut que el referèndum legal promès pel Govern no se celebrarà i defensa una disposició addicional a la Constitució que reconegui la posició "singular" de Catalunya a l'Estat.