L'equip de Sánchez garanteix que no hi haurà "guerres" territorials però insta els 'barons' a demanar perdó

L'equip de Sánchez envia un missatge de tranquil·litat a tots els 'barons': no hi haurà "guerres" territorials que reprodueixin la batalla a escala estatal. Així s'ha expressat l'alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en una entrevista a Antena 3. Ara bé, els reclamen que demanin "perdó" de forma pública per haver donat l'esquena als militants. "Els demanaria que demanessin disculpes a la militància. A Astúries, Castella-la Manxa, Aragó, València... ha quedat clar que la militància estava en contra del que han fet els últims mesos", ha etzibat la diputada asturiana Adriana Lastra, una de les veus que sonen amb més força per ser la pròxima portaveu del grup socialista al Congrés, juntament amb el diputat valencià José Luis Ábalos.

A poc a poc els 'barons' comencen a cedir i a posar-se a disposició del nou secretari general electe. Ja ho han fet tant el president extremeny, Guillermo Fernández Vara, com el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. "Sánchez és el meu secretari general i des de la lleialtat treballarem. Intentarem ajudar per implantar en el futur les polítiques progressistes que des de fa 2 anys despleguem al País Valencià", ha assenyalat Puig. Queda encara pendent saber què faran el president manxec, Emiliano García-Page, i el d'Aragó, Javier Lambán, els més durs contra Sánchez. Page ha cancel·lat tots els actes que tenia previstos per avui i el seu equip ha assenyalat que no parlarà fins que no hagi "digerit" els resultats.

El tràngol més dur és per a la presidenta andalusa, Susana Díaz, que en una breu compareixença ahir a la nit a Ferraz es va negar a posar-se a disposició del nou secretari general electe. Ni va pronunciar el nom de Sánchez i fins a dues vegades va reclamar que el PSOE ha de ser un projecte "autònom".

540x306 Carta a la militància de Pedro Sánchez. Carta a la militància de Pedro Sánchez.

Problemes al compte de Twitter del PSOE

Sánchez no té prevista cap compareixença aquest dilluns, ni tampoc assistir per sorpresa a la conferència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Madrid. El compte de Twitter del PSOE, però, ha estrenat la nova etapa amb la difusió de la carta que va enviar a la militància quan va guanyar les primàries del 2014. La formació ha difós la missiva i ràpidament ha esborrat el tuit quan els mitjans se n'han començat a fer ressò donant-la per bona.

Por error hemos subido antes la carta de Pedro a la militancia de 2014. ¡Nuestras disculpas a todos y a todas! — PSOE (@PSOE) 22 de mayo de 2017

El missatge de Sánchez del 2014 anava en la línia del que va defensar ahir, malgrat que llavors tenia el suport de gairebé tot l'aparell. Es comprometia a "integrar totes les sensibilitats" dins del PSOE i a "unir el partit". A canvi, demanava a tot l'aparell un "diàleg lleial". Reclamava també "renovar l'estructura i les dinàmiques de funcionament del partit". Assegurava que el canvi al PSOE era "una porta que s'ha obert i ja no es tornarà a tancar".