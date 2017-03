El jutge ordena escorcolls i interrogatoris a ex alts càrrecs del PP de Madrid per la trama Púnica

El jutge Eloy Velasco interroga avui l'exdiputat regional i expresident de l'Assemblea de Madrid José Ignacio Echeverría i l'expresident de la patronal madrilenya Arturo Fernández en el marc de la peça secreta del cas Púnica en què investiga un presumpte finançament irregular del PP de Madrid.

Fonts jurídiques han indicat, a més, que en el marc d'aquesta mateixa peça secreta, la número 14, ahir es van practicar escorcolls i es van fer requeriments de documentació en domicilis, empreses i organismes públics com la conselleria de Sanitat de Madrid.

Segons publica 'El País', el magistrat hauria trobat nova informació que destapa la trama de corrupció del PP madrileny.

En reactivar aquesta investigació, el jutge ha cridat a declarar Echeverría, que va presentar la dimissió com a president de l'Assemblea de Madrid al desembre del 2015 després de després de xocar amb un altre vehicle a l'A-6 i donar positiu en una prova d'alcoholèmia. Va ser també conseller de transports i infraestructures del govern autonòmic, senador i regidor de l'Ajuntament de Madrid.

En el marc d'aquesta peça, en la qual Velasco investiga les possibles fonts de finançament irregular del PP madrileny, també interroga avui l'empresari Arturo Fernández, condemnat a 6 mesos de presó en el cas de les targetes 'black'.

En aquesta peça ja estan sent investigats l'exgerent del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner i l'empresari Javier López Madrid -conseller d'OHL i gendre de Juan Miguel Villar Mir- després que al febrer Velasco ordenés 5 registres, entre els quals un al despatx de l'exgerent a la seu del PP de Gènova, per dilucidar si hi va haver possibles delictes de blanqueig de capitals i de suborn en el marc de la trama Púnica.

Les sospites contra tots dos, que van ser detinguts per la Guàrdia Civil abans de declarar davant el jutge, parteixen de les anotacions trobades en una agenda de l'exsecretari general del PP madrileny Francisco Granados.

A més, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha requerit informació a la conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid dins de les investigacions que està duent a terme en relació amb la trama de corrupció Púnica.

Fonts de la investigació han informat a Efe que l'institut va requerir aquesta informació aquest dimarts a la conselleria de Sanitat a instàncies del jutge que investiga la trama a l'Audiència Nacional, Eloy Velasco.

Es tracta d'una part de la investigació que encara roman secreta, segons les fonts.