El govern espanyol, "absolutament tranquil" tot i els lligams de la Lezo amb membres de l'executiu

De manera reiterada, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha deixat caure en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest divendres que el sumari del cas Lezo, que investiga la corrupció al Canal de Isabel II de Madrid, és secret. Era la seva manera de respondre a les preguntes sobre la trama corrupta, que cada dia sembla tenir més connexions amb membres de l'executiu, entre els quals el número dos d'Interior, José Antonio Nieto, que aquest mateix divendres ha comparegut al Congrés per explicar la reunió que va mantenir amb Pablo González, el germà de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González.

L'executiu tanca files, i es nega a donar possibilitats a cap cessament ni cap dimissió, tot i que la llista que demana l'oposició és llarga (dels ministres de l'Interior i Justícia als fiscals Anticorrupció i general de l'Estat). "El govern està totalment tranquil", ha asseverat el portaveu.

Sobre els dubtes al voltant del paper del fiscal general de l'Estat, Manuel Marchena, i el fiscal Anticorrupció, Manuel Moix, en la investigació del cas, que ha provocat que els partits de l'oposició en demanin el cessament, Méndez de Vigo ha assegurat que compareixeran al Congrés, com també ho farà el ministre de Justícia, Rafael Catalá. "Llum i taquígrafs", ha presumit Méndez de Vigo, que ha demanat a l'oposició que "no hi hagi sobreactuacions".

"El govern no fa cap valoració de relacions personals sobre i un sumari que està secret, tot i que sembla ser-ho poc", ha asseverat Méndez de Vigo, que ha fet un esforç per allunyar-se del cas de corrupció que comença a esquitxar membres de l'executiu. "El cas està als jutjat que és on se sustenten aquests assumptes", ha asseverat, abans de dir que l'executiu "està col"laborant amb la justícia i deixant que actuï".

El portaveu ha defensat que Nieto ja ha donat explicacions al Congrés sobre la seva reunió: "No s'ha pogut actuar amb més rapidesa i claredat. El secretari d’Estat va declarar immediatament després que una cosa que estava al sumari es donés a conèixer. És el què cal fer en un estat de dret".