El govern espanyol fa efectiu el cessament de Trillo i li recorda que "és responsable dels seus actes"

Només un dia després que l'exministre i ambaixador espanyol a Londres, Federico Trillo, anunciés la seva voluntat d'abandonar el càrrec "per no interferir en l'acció de govern", el consell de ministres espanyol ha acordat el seu cessament aquest divendres. Trillo, que va deixar el càrrec sense demanar perdó per la seva actuació en l'accident del Iak-42, en què van morir 75 persones i on, segons el consell d'Estat, l'executiu d'aleshores va tenir "responsabilitat patrimonial".

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha defugit vincular el cessament de l'ambaixador d'aquest accident, i ha recordat que tradicionalment els representants de l'Estat a l'exterior tenen mandats d'entre tres i quatre anys, que Trillo ja havia complert. Sí que ha explicat Méndez de Vigo que Trillo va demanar ahir expressament al ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, que s'agilités el cessament.

El portaveu de l'executiu ha evitat també demanar perdó a les víctimes per l'accident, i s'ha referit a la compareixença que farà al Congrés la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, aquest dilluns. "Cal esperar a veure les explicacions que doni. Aquest és el funcionament correcte de les institucions", ha considerat Méndez de Vigo. "Cadascú és responsable dels seus actes i el senyor Trillo és responsable dels seus", ha afegit.