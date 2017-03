Un grup de joves crema la bandera espanyola i ruixa amb un extintor la parada de Societat Civil Catalana a la UAB

Un grup de joves ha cremat la bandera espanyola i ha ruixat amb un extintor la parada que Societat Civil Catalana (SCC) ha instal·lat aquest dimarts a la Universitat Autònoma de Barcelona per difondre la manifestació que preparen per aquest diumenge contra el procés sobiranista. L'entitat sobiranista denunciarà els fets a la Fiscalia de delictes d'odi i contra la discriminació. Ho consideren una "persecució ideològica", segons ha explicat a l'ARA la membre de la junta directiva de Societat Civil Catalana, Isabel Fernández.

Un grup de joves ha agafat una bandera espanyola de la parada que tenia l'entitat a la plaça Cívica de la UAB i l'ha cremat. Els joves han cridat expressions com ' Fora feixistes de la universitat', a més d'insults, segons han explicat fonts de l'entitat unionista. Els joves s'han saltat el cordó de seguretat que hi havia al voltant de la parada i han ruixat amb un extintor les persones que hi havia dins la carpa. "Aquests fets demostren que hi ha una desprotecció i que els serveis de seguretat no poden garantir la protecció de la universitat", ha alertat Fernández.

Fonts de la UAB, han explicat a l'ARA que van recomanar a l'entitat que no instal·lés la parada a la plaça Cívica de la universitat perquè no hi havia "cap acte universitari programat". Fernández ho corrobora però assegura que no els van prohibir que hi anessin i ha criticat que el rectorat de la UAB no hagi pres mesures quan se'ls ha informat dels fets. De fet, els Mossos no hi han intervingut perquè la rectora no els ho ha ordenat. De totes maneres, fonts de la policia catalana han explicat a l'ARA que si l'incident hagués estat "rellevant" haurien actuat d'ofici.

Uns fets que, per Fernández, coarten la "llibertat d'expressió". Segons fonts de SCC, no és la primera vegada que reben insults quan posen una parada a la UAB, tot i que en cap cas hi ha hagut agressions físiques.