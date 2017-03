Un terç dels espanyols volen mantenir l'estat de les autonomies actual

Un 13,9% dels espanyols aposten per un Estat amb més autonomia per a les comunitats, segons el baròmetre del CIS corresponent al mes de febrer, pràcticament el mateix percentatge que al gener. En canvi, un 18,1% voldrien un Estat centralitzat sense autonomies, mentre que un 36,1% defensen un Estat amb comunitats autònomes, com ara, davant del 38,2% del gener.

D’altra banda, un 8,9% estarien d’acord amb un Estat que reconegués a les comunitats autònomes la possibilitat de convertir-se en estats independents, davant el 10,7% que ho pensaven fa un mes. Pel que fa el sentiment de pertinença, un 16,9% afirmen sentir-se només espanyols, un 6% només de la seva comunitat i un 51,4% tant de la seva comunitat com espanyols. L’enquesta es va dur a terme entre l’1 i el 9 de febrer a 2.487 municipis d’arreu de l’Estat.