Aguirre: "L'estat autonòmic va ser un error, caldria haver diferenciat Catalunya i el País Basc"

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre creu que "la creació de l'estat de les autonomies va ser un error" perquè "s'hauria d'haver diferenciat Catalunya i el País Basc".

Aguirre ho afirma en una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio que s'ha emès aquest dissabte, en la qual afirma que l'actual model territorial, que s'ha venut com "el gran èxit i el gran triomf d'Espanya", ha fracassat perquè Catalunya i Euskadi són " completament diferents del que pugui ser la Rioja o Cantàbria, i inclús Madrid". Aguirre considera que crear 17 parlaments i 17 governs autonòmics "no va ser un encert". "Es va fer perquè catalans i bascos s'hi sentissin més còmodes, i cada cop s'hi senten més incòmodes", assegura. Per això proposa "repensar l'estructura territorial" espanyola.

Per a la popular, "no hi ha conflicte" entre Catalunya i Espanya. "El que hi ha són lleis que s'han de complir. I vull recordar que hi va haver una majoria a Catalunya que va votar l'actual Constitució", insisteix. I què faria Aguirre per redreçar la situació? ¿És partidària d'intervenir la Generalitat? La resposta d'Aguirre és que ella no és " intervencionista". Tanmateix, afirma que si ella fos Montoro "no donaria diners a Puigdemont". "El que faria seria pagar directament les farmàcies", ja que el Govern utilitza els diners que rep de l'estat espanyol per impulsar el procés sobiranista, segons la popular.

Aguirre també lamenta l'adoctrinament que, segons ella, fan els mitjans catalans en clau sobiranista. "Teniu una pressió mediàtica perquè els ciutadans catalans sigueu independentistes", afirma, un adoctrinament polític que nega taxativament que passés a Telemadrid.

Malgrat tot, diu que té una gran estima per Catalunya i els seus ciutadans. "Els meus millors amics són catalans, estiuejo a Puigcerdà" i per les seves venes hi corre "majoritàriament" sang catalana i basca, per l'origen dels seus avis.