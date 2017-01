Eulàlia Reguant: "Ara que ja no hi ha l'excusa dels pressupostos, Puigdemont i Junqueras han d'accelerar el procés"

La CUP va anunciar dissabte el seu 'sí' als pressupostos, però a cada intervenció pública els cupaires deixen clara la seva disconformitat amb uns comptes que presenten "quatre cessions a la CUP" per sortir del pas.

Aquest dimarts ha sigut el torn d' Eulàlia Reguant, que en una entrevista a 'Els matins' de TV3 ha insistit que "aquests pressupostos havien de servir per guanyar el referèndum, però no responen a les necessitats del país".

En aquest sentit, la diputada de la CUP ha argumentat el 'sí' condicionat dels anticapitalistes per " acabar amb el processisme i posar el referèndum en el centre", després del "xantatge persistent" al qual han estat sotmesos "els últims mesos", ha afirmat Reguant.

Així, ha subratllat que " ara que ja no hi ha l'excusa dels pressupostos, no hi ha motius per dilatar més el referèndum" i ha afirmat que "és el moment que Puigdemont i Junqueras accelerin el procés". Per això ha considerat que entre finals de març i principis d'abril s'hauria de fixar la data del referèndum, i ha insistit que "la judicialització" del procés argumentaria que se celebrés abans del setembre, tal com està previst en un principi.

La causa contra Forcadell avançaria el referèndumAlhora, Reguant ha advertit que, si pel motiu que sigui, finalment no hi ha referèndum al setembre, "nosaltres donarem per acabada la legislatura" i s'obrirà un escenari electoral en el marc autonòmic. "Si hi ha eleccions enlloc de referèndum perquè no s'ha estat capaç de tirar endavant el procés, o hem cedit a la pressió de l'Estat, això haurà estat un fracàs majúscul per part de tothom i no només hauran d'anar cap a casa les 10 diputades de la CUP", ha advertit Reguant. Tanmateix, ha insistit que, ara mateix, en cap moment treballen amb un escenari electoral a l'horitzó.