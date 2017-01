Els fanalets independentistes acumulen crítiques

La proposta de l’ANC i d’Òmnium Cultural de Vic de rebre els Reis d’Orient a la capital d’Osona amb estelades i fanalets independentistes no ha deixat d’acumular crítiques des que dilluns passat es va fer pública. Entre els partits constitucionalistes hi ha consens a l’hora de rebutjar-la. I entre els sobiranistes, silenci absolut i cap posicionament a favor. La portaveu del Govern, Neus Munté, va evidenciar durant la roda de premsa d’ahir la incomoditat que genera la nova crida de les entitats: “El Govern no hi té res a veure”. Munté va remarcar que respecten la decisió de l’ANC i Òmnium i que seran els ciutadans els que decidiran lliurement. Fonts governamentals consultades per l’ARA, però, deixen clar que la iniciativa de les entitats sobiranistes no ha agradat al Palau de la Generalitat.

El president espanyol, Mariano Rajoy, va voler sumar-se en persona a la polèmica per recordar que “els Reis d’Orient són fonamentalment una festa per a nens i també per a pares”. A Rajoy li agradaria que tothom en pogués gaudir sense condicionants polítics. Una opinió que va compartir el delegat de l’executiu estatal a Catalunya, Enric Millo: “És una celebració en què els únics protagonistes haurien de ser els nens”. Per al líder dels populars catalans, Xavier García Albiol, la idea és pròpia de “fanàtics” i de “ments mesquines”.

A Ciutadans, Albert Rivera va titllar la iniciativa de “patètica” i “lamentable”, i Inés Arrimadas la va sumar a la llista del que considera els mitjans d’adoctrinament del Govern: “Escoles, televisió, associacions, festes populars i ara la Cavalcada de Reis. Lamentable. Necessitem tornar urgentment al seny”.

Els fanalets independentistes fa quatre anys que es poden veure a Berga i a Vic i, precisament, enguany TV3 retransmet en directe la Cavalcada de la capital osonenca. Per això, Societat Civil Catalana ja ha reclamat a la cadena que suspengui la retransmissió per evitar que es faci “propaganda separatista mitjançant la instrumentalització política dels nens”. Fins i tot a Twitter es va generar un intens debat a través del hashtag #ReyesSinEstelada.

L’Assemblea es justifica

Des de l’ANC no només van voler treure ferro a la polèmica sinó que van defensar la iniciativa, que emmarquen dins “la normalitat” i no en la “confrontació política”. El president de l’ANC, Jordi Sànchez, va assegurar que darrere la crida a portar els fanalets “no hi ha cap intent de manipular o utilitzar” la festa, sinó de “participar-hi i aportar elements de festivitat” a través de l’estelada. Segons el líder de l’entitat independentista, les atxes amb les quals es rebien els Reis a Vic s’han convertit ara en fanalets, i des de l’ANC i Òmnium ja fa quatre anys que demanen decorar aquests elements amb una estelada. “No demanem que els nens cridin independència, ni tampoc que el rei negre obri una pancarta a favor de la República”, va ironitzar Sànchez. Àngels Folch, del secretariat de l’ANC, va defensar que aquesta “iniciativa local” és una anècdota i va dir que a l’entitat no són “tan ingenus” de pensar que amb els fanalets arribarà la independència”.