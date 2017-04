El finançament per ‘crowdfunding’, en el punt de mira

Tot moviment de Pedro Sánchez en l’intent obstinat de tornar a ser secretari general del PSOE és escrutat al mil·límetre a Ferraz. L’aparell ha posat tota la carn a la graella per la presidenta andalusa, Susana Díaz, i hi ha molts nervis per com pot acabar la lluita fratricida de les primàries. Els números, de moment, juguen a favor de Sánchez, a l’espera de la recollida d’avals. Primer, una mobilització sense precedents en els últims anys d’història del partit. I últim, la recollida de fins a 100.000 euros en menys d’un mes en la campanya de crowdfunding que tot just va llançar el 3 de març.

La gestora ha fet tot el possible per aconseguir que Sánchez tanqués el compte com més aviat millor, fins al punt que hi ha implicat el Tribunal de Comptes, en un intent d’acusar-lo de finançament il·legal. La recaptació era alarmant per a Díaz: fins divendres, quan finalment va accedir a tancar la campanya, havia recollit la meitat del que ingressa en donacions la gestora en un any. Ferraz, amb l’aval còmplice del PP, ha fet el possible per posar en el punt de mira el finançament per crowdfunding, conscient que el principal precedent és el de Podem, que ha utilitzat aquest mecanisme per a totes les campanyes electorals des que va néixer.

Sospites per blanqueig

La sospita de fons: la possibilitat de blanqueig de capitals. La UDEF ja va obrir una investigació en contra de Podem el 2016 -que va haver de tancar sense proves- advertint que podria haver servit per blanquejar diners procedents de Veneçuela i l’Iran. Fonts de la candidatura de Sánchez han esgrimit les últimes setmanes que el seu crowdfunding complia amb tots els requisits i que, en tot cas, estaven recaptant diners per a una campanya que encara no s’havia oficialitzat, ja que el tret de sortida formal de cara a les primàries el va donar ahir el comitè federal.

La gestora, però, no va desistir: les donacions havien d’anar a parar a un compte del partit perquè el PSOE havia de declarar les quantitats al Tribunal de Comptes. L’organisme no va tardar a donar-li la raó, per bé que amb matisos. En una carta que Ferraz va difondre fa cinc dies, certificava que els precandidats a les primàries també havien de complir amb la llei de finançament de partits. El president del Tribunal responia així a una pregunta de la gestora que mai es va arribar a facilitar, tot i que en cap moment mencionava el sistema de crowdfunding, precisen fonts de l’organisme.

La legislació espanyola estipula des del 2015 que totes les donacions, sense cap tipus d’excepció, han d’anar identificades. Va ser per acabar amb el que es coneix com el truc del barrufeig i que el PP valencià va convertir en una pràctica generalitzada per blanquejar: que membres del partit facin donacions de màxim 1.000 euros per no ser detectats i que després se’ls retornen en metàl·lic. L’equip de Sánchez vol fugir d’aquest tipus d’acusacions i ha assegurat que aquests diners són per sufragar les despeses que, en el cas de Susana Díaz i Patxi López, paguen les federacions afins.