El fiscal demana una vista per valorar l'ingrés immediat a la presó per a Urdangarin

El fiscal Anticorrupció de les Illes Balears, Pedro Horrach, ha indicat, després de conèixer la sentència del cas Nóos, que ha demanat una vista a l'Audiència de Palma el pròxim dimarts per valorar l'ingrés immediat a la presó d' Iñaki Urdangarin i del seu exsoci Diego Torres, que acumulen condemnes superiors a 6 anys de presó. "Només per la gravetat de les penes, ja hi ha risc (de fugida)", ha assegurat el fiscal.

A la vista hi haurien d'acudir presencialment els dos condemnats.

Per la seva part, l'advocat d'Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha defensat aquest divendres que no hi ha motius perquè s'acordi l'ingrés immediat a la presó preventiva del marit de la infanta Cristina, mentre no sigui ferma la seva condemna de sis anys i tres mesos per enriquir-se amb fons públics a través de l'Institut Nóos.



En declaracions als periodistes, l'advocat de Urdangarin ha argumentat que "no hi ha per què" dictar presó preventiva per al seu client, tenint en compte que els delictes pels quals ha estat condemnat estan castigats amb penes inferiors als tres anys i que la investigació sobre els seus projectes a les Illes Balears ha quedat "circumscrita" a l'any 2015.