La fiscalia creu que Gordó volia col·locar la dona d’un implicat pel 3% a Infraestructures

L’exconseller de Justícia, Germà Gordó, va intentar col·locar la dona d’un dels contractistes presumptament relacionats amb la trama del 3% a Infraestructures.cat, segons la investigació de la Guàrdia Civil i la Fiscalia Anticorrupció. Es tracta de Núria Bassols, casada amb Josep Manel Bassols, delegat de l’empresa Oproler a Catalunya. La gestió per a Núria Bassols, magistrada de professió, no va fructificar. Finalment va ser nomenada comissionada de Transparència del Govern, un càrrec que va haver de deixar després de la detenció del seu marit pel 3%. Per als investigadors, la relació entre Gordó i Bassols suposa una mostra més de l’intercanvi de favors entre càrrecs de CDC i determinats empresaris comissionistes del partit destapats pel cas del 3%.

Gordó, que aleshores era secretari general del Govern de la Generalitat, va adreçar Bassols i la seva dona a l’empresa pública, que aleshores s’anomenava Gestió d’Infraestructures de Catalunya (GISA), i li va concertar una entrevista amb el seu president, Joan Lluís Quer, per buscar-li una feina a l’ens. No obstant, la gestió no va donar fruits: segons la investigació, Quer li va transmetre que la incorporació de la magistrada no era possible perquè l’empresa estava en ple expedient de regulació d’ocupació (ERO).

Les proves d’aquesta gestió es van trobar a l’escorcoll a casa dels Bassols, fet l’octubre del 2015. Els agents van trobar un llapis de memòria en el qual hi havia una carta de Josep Manel Bassols dirigida a Artur Mas, datada el 13 de setembre del 2011. En la missiva, el contractista hi relatava l’interès de la seva dona a canviar de feina -en aquell moment era magistrada de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)- i enumerava una sèrie de gestions realitzades amb Gordó i l’exvocal del Consell General del Poder Judicial a proposta de CiU, Ramon Camp.

Núria Bassols va acabar entrant a la Generalitat, però no a GISA. El 5 de novembre del 2013 el Govern la va nomenar directora de Política de Transparència, dependent de Presidència, i dos anys després la va ascendir a un càrrec de nova creació, comissionada de Transparència. Va estar-hi menys de dos anys, ja que l’octubre del 2015, després de la detenció del seu marit, ERC va exigir que dimitís.

Nou mesos abans del seu nomenament, el seu marit, Josep Manel Bassols, havia tornat a intercedir per ella davant de Gordó. L’empresari havia enviat una carta al nou conseller de Justícia per parlar d’un canvi professional per a Núria Bassols. En una carta del gener del 2013 l’empresari afirmava: “Benvolgut Germà: Ens hauríem de veure urgent [sic] per enfocar un tema de feina de la meva senyora que cal parlar personalment. Ja ens diràs quan i on. Hi serem els dos”.

Gordó va negar que intercedís per Bassols, així com qualsevol relació amb la trama del 3%. “Mai he demanat fer res il·legal ni he fet res il·legal”, va assegurar dilluns a l’ARA, després que la fiscalia el situés com el controlador polític de la trama que, presumptament, donava comissions a CDC a canvi d’obra pública. El jutge del Vendrell que porta el cas està valorant si demana al TSJC que investigui Gordó, que, com a diputat al Parlament, és aforat.

Josep Manel Bassols, exalcalde d’Anglès per CiU i delegat a Catalunya d’Oproler, apareix molt lligat a Gordó en un dels casos que està sobre la taula dels investigadors, les presumptes irregularitats a l’Institut Lluís Peguera de Manresa. El setembre del 2012 va assistir al costat del president de l’empresa a una reunió amb Gordó -aleshores secretari del Govern- al Palau de la Generalitat. Al sumari del 3% també hi apareix un sopar dels dos en un restaurant de Sant Antoni de Calonge aquell mateix mes, així com una invitació de la companyia de Bassols a l’exconseller a una jornada de caça de perdius a Toledo.

La trajectòria de Bassols

La magistrada Núria Bassols, que forma part de l’Associació Professional de la Magistratura (majoritària i conservadora), va ser nomenada directora de l’Escola Judicial (l’organisme que forma tots els jutges) el 2007, pel Consell General del Poder Judicial, però només hi va estar un any. Els mateixos vocals que li van atorgar la responsabilitat la van destituir en considerar que estava incapacitada per al càrrec. De tornada al TSJC, Bassols va arxivar la causa contra l’exdiputat de CiU Ferran Falcó pel cas Adigsa. Dos mesos després ja va convertir-se en directora de Transparència del Govern.