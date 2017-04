La fiscalia demana una pròrroga d'un any en la instrucció contra Forcadell i declarar-la "causa complexa"

El fiscal Romero de Tejada ha demanat al TSJC que declari "causa complexa" la instrucció oberta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per així allargar-la un any, prorrogable a un altre. Ja fa sis mesos que es va obrir la causa contra la presidenta de la cambra per haver permès el debat sobre les conclusions de la comissió del procés constituent, de manera que la instrucció podria arribar als 18 mesos.

El ministeri fiscal va obrir una segona causa contra Forcadell -i també contra la resta de secretaris sobiranistes de la Mesa- per l'aprovació de la resolució del referèndum, que finalment es va ajuntar amb l'anterior en una de sola. Segons ha avançat La Vanguardia, la petició de la fiscalia era "previsible" i el TSJC ja l'ha posat en coneixement de les parts. Fonts de la defensa han explicat a l'ARA que amb aquesta decisió "es demostra que no es podien sumar les dues causes, que s'havien d'instruir en dues de separades". De fet, han assenyalat que "si no ho hagués demanat la fiscalia, ho hauria demanat la jutge".

Encara que el termini per acabar la instrucció s'allarga un any, l'obertura de judici oral es podria produir abans que s'esgotessin aquests 12 mesos.