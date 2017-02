La fiscalia demana que l’acusat d’agredir un regidor del PP de Berga ingressi a presó

El fiscal demana que el jove acusat d’agredir amb un calbot un regidor del PP de Berga, Joan Antoni López Noguera, durant la Patum de 2012 compleixi la sentència que l'Audiència de Barcelona va condemnar-lo el passat setembre i ingressi un any a presó. Així ho ha denunciat aquest vespre davant de l’Ajuntament de Berga el grup de suport al noi. Els seus portaveus, Rosa Boixader i Oriol Marquès, han llegit un manifest en què es qualifica la petició del fiscal "de l'enèsim intent de buscar caps de turc per posar fre a l'independentisme" i en què es diu que la sol·licitud pretén servir "d'escarment" a aquest moviment. El condemnat Sergi Rodríguez 'Teti' ha assistit a l’acte però ha declinat fer declaracions.

En una nota manuscrita –de la qual el grup de suport a Rodríguez ha fet arribar una còpia als mitjans– el fiscal manifesta que l’acció exercida " suposa un profund menyspreu a l'estat de dret que afecta, en aquest cas, el regidor agredit". El fiscal també es mostra contrari a concedir els beneficis d'una condemna condicional per "la inexistent mostra de disculpa cap a l’agredit" i per "la laxitud de la consciència [de Sergi Rodríguez] cap els principis democràtics". La fiscalia diu tenir en compte, a més, que "l’entorn social en què va succeir l’acció punible és procliu a aquest tipus de fets".

Entorn independentista

Per al grup de suport a Rodríguez, el contingut i les formes de la nota "són dignes d'èpoques passades". Segons el manifest, "on diu entorn social, [el fiscal] vol dir Berga, municipi governat per la CUP i amb una marcada trajectòria dels moviments socials". I també "vol dir entorn independentista".

Pels portaveus del moviment a favor de Teti, la petició d'ingrés a presó "no fa altra cosa que evidenciar que l'estat espanyol se sap vençut" i que la preocupació de la fiscalia és, sobretot, "l'augment de l'independentisme combatiu i de classe". En la lectura feta a Berga aquest dijous han recordat que Sergi Rodríguez no té antecedents previs. "En condemnes inferiors a dos anys no acostuma a haver-hi ingrés a presó, si no hi ha antecedents penals previs", ha reiterat Rosa Boixader.

El manifest considera que "el judici en si va ser un despropòsit donada la irrellevància dels fets". En el seu moment, l’entitat va recollir més de 3.000 firmes a favor de l’absolució de Teti de persones vinculades a l’esquerra independentista en alguns casos, però també d’entitats i persones del món cultural i social del territori.

El juny de l’any passat va tenir lloc a l'Audiència Provincial de Barcelona el judici contra Sergi Rodríguez 'Teti' per presumptament haver clavat un calbot durant la Patum de 2012 al llavors regidor del PP de Berga, Joan Antoni López Noguera. L'Audiència de Barcelona va dictar al setembre la sentència que el condemnava al pagament d’una multa de 1.080 euros i a un any de presó, la condemna mínima imposable en el supòsit d’atemptat contra una autoritat.