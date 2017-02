La fiscalia insisteix que els regidors de Badalona van desobeir el 12-O i recorre l'arxiu del cas

La fiscalia insisteix que els sis regidors de Badalona que van acudir a l'Ajuntament el 12 d'octubre passat, tot i ser festiu, van desobeir l'ordre del jutge que els prohibia atendre el públic. Un altre magistrat de la ciutat va arxivar la denúncia presentada pel PP, perquè considerava que l'actuació dels responsables municipals s'havia limitat a una "performance". El ministeri públic ha recorregut la decisió.

En el seu recurs, la fiscal insisteix que hi havia una ordre expressa judicial que prohibia als regidors obrir el consistori aquell dia. Tot i que el jutge deia que les oficines municipals no s'havien arribat a obrir de cara al públic, el ministeri públic recorda que uns 200 ciutadans "van accedir" a les dependències i que van omplir "diversos formularis", que van derivar en procediments administratius.

D'altra banda, la fiscalia assegura que els regidors no es van limitar a escenificar "una performance" estripant l'ordre, com argumentava el jutge, sinó que "amb les seves accions posteriors van demostrar que la seva veritable intenció era desobeir el mandat judicial i que van fer tot el que estava al seu abast per consumar aquesta desobediència a una ordre expressa, clara i concisa".

La fiscalia es defensa

En la seva resolució arxivant el cas, el jutge de Badalona recriminava a la fiscalia que no hagués tingut un paper més actiu en la investigació del cas. La fiscalia assegura en el recurs que es tracta d'un qüestionament " gratuït i innecessari", recorda que ha actuat quan ha calgut i assegura que sempre ho ha fet "amb absolut respecte als principis de legalitat i d'imparcialitat".