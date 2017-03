La meitat de les fundacions dels partits no presenten els números a la Sindicatura de Comptes

Només el 53% de les fundacions i associacions vinculades als partits polítics catalans va presentar els seus comptes dels exercicis 2014 i 2015 a la Sindicatura de Comptes, tal com exigeix la llei. El descens és notable ja que del 2013 ho van fer el 75% de les fundacions. Els partits, en canvi, sí que han fet els deures quasi tots han complert amb la Sindicatura -el 2015 Junts pel Sí no ho va fer-, mentre que el 2013 només ho van fer el 86%.

L'obligació del partits i les seves fundacions, però, només implica presentar els comptes i fer-ho en el termini establert i que els tinguin disponibles a la seva web, però la Sindicatura no té potestat per auditar-los i mirar si hi ha alguna irregularitat. El 2010, arran de la polèmica sobre el saqueig del Palau de la Música i el presumpte finançament irregular de Convergència, es va canviar la llei de la Sindicatura per dotar-la de capacitat per poder monitoritzar els comptes dels partits.

Al cap de poc temps, però, en una reforma legal del Congrés per millorar la transparència dels partits va fixar que el Tribunal de Comptes és l'únic òrgan estatal que pot fiscalitzar els partits polítics.

Fonts de la Sindicatura afirmen que, tot i que la llei que regula les seves competències encara diu que poden auditar els partits, mai han volgut entrar amb conflicte amb el Tribunal de Comptes i no l'han arribat a exercir mai.

Les fundacions que no han complert són la Fundació Nous Catalans, vinculada a CDC, i l’ Associació Egara Civitas, vinculada a C's, tot i que es van dissoldre l'any passat. Tampoc les han presentat l’ Associació Cataluña Constitucional–Catalunya Constitucional i la fundació Tribuna Cívica, les dues vinculades també a C's, que tampoc van presentar els comptes anuals dels exercicis 2014 i 2015.

El 2013 es va produir una polèmica entre C's i la Sindicatura respecte la fundació Tribuna Cívica. Llavors C's va al·legar que no havia presentat la informació a la Sindicatura de Comptes perquè l’àmbit de la fundació és espanyol i, per tant, el partit creu que no està sotmesa al protectorat de la Generalitat, on no està registrat. Tot i això, quan la Sindicatura demana als partits que els diguin quines fundacions tenen vinculades, C's continua anomenant-les.