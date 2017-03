“Els fundadors del PSC estarien satisfets amb l’acord”

Les tensions entre el PSC i el PSOE per la investidura de Mariano Rajoy s’han tancat aquesta setmana amb una actualització del protocol d’unitat que les dues formacions van firmar fa gairebé quaranta anys (1978). Malgrat que l’acord referma el compromís dels socialistes catalans amb les decisions que es prenguin a Madrid, històrics del PSC contactats per l’ARA coincideixen a qualificar el pacte de “positiu” i neguen que el partit perdi autonomia.

“L’acord no qüestiona el protocol d’unitat” i “no altera la sobirania del PSC”, afirma Raimon Obiols, exlíder de la formació. “Després de la crisi, calia reafirmar que tenim un partit socialista d’àmbit català i unes excel·lents relacions amb el PSOE”, s’hi suma el vell dirigent i exalcalde de Lleida Antoni Siurana, que afegeix: “Segur que els que van fer l’acord del 1978 van haver d’empassar-se més posicions personals de les que s’haurien d’empassar ara”. El també històric dels socialistes catalans Josep Maria Sala sentencia: “Els nostres fundadors estarien satisfets amb l’acord”.

El document firmat per l’executiva catalana i la gestora del PSOE preveu resoldre futures discrepàncies a la comissió de coordinació política dels dos partits. Marina Bru, que va militar a la desapareguda Federació Catalana del PSOE, aplaudeix la iniciativa, argumentant que és important reforçar els “llaços de comunicació” amb Ferraz. Alhora, apunta Siurana, es blinden els òrgans propis del PSC i es garanteix una “relació de tu a tu”. Sala, per la seva banda, confia que aquest espai bilateral podrà evitar o resoldre episodis de tensió com els que han viscut el PSC i el PSOE al llarg de la història: des de la crisi per les esmenes del partit català a la Loapa (1981) als vots diferenciats al Congrés sobre el dret a decidir (2013) o el terratrèmol dels últims mesos.

Llibertat en la presa de decisions

I és que, al marge del que estableixi l’actualització del protocol, els consultats aproven que el PSC portés el no a Rajoy fins al final, desacatant la decisió presa al comitè federal. Bru té clar que el PSC “no pot fer determinades coses”, mentre que Obiols veu “coherent” que el partit no facilités un govern del PP. “Sempre hem pres les nostres decisions [...] i el PSOE les ha acceptat”, sosté Siurana, convençut que la cosa no canviarà amb el nou acord.

Conscient que si la comissió de coordinació -en què també es consensuaran les aliances electorals de les dues formacions- falla a l’hora de resoldre un nou conflicte hi pot haver un problema “seriós”, Sala creu que l’important és que “el PSOE no se senti incòmode” amb la política del PSC a Catalunya. De la mateixa manera, Obiols veu bé que la direcció de Miquel Iceta es mantingui al marge de la crisi interna del PSOE i que hagi aprovat un acord amb “voluntat constructiva”.

L’exlíder del PSC argumenta que els dos partits germans “es deuen el màxim respecte a les respectives sobiranies orgàniques” i “la millor relació possible”. “Que aquesta relació mútuament positiva tingui ja 38 anys al darrere diu bastant sobre el seu encert”, afegeix, i fa una crida a la unitat: “És impossible imaginar futures majories d’esquerra a Espanya sense aquest model de relació”. Bru, de gairebé 90 anys, resumeix en una frase el sentiment dels seus vells companys de partit: “No entenc el PSC sense el PSOE ni el PSOE fent coses a Catalunya sense la coordinació del PSC”.