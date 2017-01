El pare del logo del PP no hi veu cap gavina i vol una rectificació oficial

260x133

La gavina del PP no és una gavina, ni un albatros, com defensava l'exdirigent del partit Aleix Vidal-Quadras quan encara hi pertanyia.

El debat sobre l'ocell que realment està representat en el logotip popular ha tornat a l'esfera pública perquè el seu autor, que actualment continua sent militant de la formació i és regidor a l'Ajuntament de Madrid, demana ara que el PP canviï els estatuts per fer-hi constar que la bèstia és un xatrac i no una gavina. Fernando Martínez Vidal ha defensat els seus arguments avui en una entrevista al programa 'El món' de RAC1.

Segons assegura, ell va participar fa 28 anys en una mena de concurs d'idees convocat per Manuel Fraga Iribarne entre els militants per crear un logotip per al partit que estava sorgint de la refundació de l'antiga Aliança Popular i les restes de la UCD. "Jo era militant de Noves Generacions en aquella època i era publicista, i vaig decidir participar-hi. Com a contraposició del puny tancat de les esquerres, vaig dibuixar una au volant amb les ales esteses, que simbolitzava la llibertat, i Fraga va triar aquesta idea perquè deia que li recordava les gavines del seu poble, Perbes, a Galícia", ha explicat.

Ara, gairebé 30 anys després, la idea que l'ocell del logo del PP és una gavina està molt popularitzada, però per a Martínez Vidal ha arribat el moment de dir prou. Per això demana al PP que en el congrés nacional del partit previst per al segon cap de setmana de febrer modifiqui els estatuts per aclarir la confusió. " Jo vaig voler pintar una au marina que vola alt, un xatrac, i als estatuts del partit hi consta que és una gavina, una au que vola baix i que és rapinyaire. Això no pot ser, no és cap anècdota després dels casos de corrupció d'alguns membres del partit que hem hagut de suportar", al·lega.

Sobre la tesi d' Aleix Vidal-Quadras, que fa uns anys defensava que el logotip representava un albatros, el regidor madrileny s'ha limitat a dir: "Jo crec que el que ho ha de dir és qui el va dibuixar. I jo vaig néixer en un port de mar i distingeixo perfectament un xatrac d'un albatros i d'una gavina", ha sentenciat.