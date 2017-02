El fiscal general haurà d’explicar les ingerències per protegir el PP

Quan no fa ni tres mesos i mig del seu nomenament, comencen els problemes per al fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, per presumptament haver maniobrat per protegir d’escàndols de corrupció tant el president de Múrcia, imputat aquesta setmana, com l’expresident de la Rioja. La mesa del Congrés va aprovar ahir la compareixença d’urgència de Maza per aclarir si ha acceptat les ingerències del PP i ha filtrat informació sobre la situació processal del president murcià, Pedro Antonio Sánchez, sobre el cas Púnica. S’espera que la comissió de justícia fixi avui mateix la data definitiva per citar-lo, mentre que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, serà qui donarà la cara per Maza en la compareixença que han reclamat els partits al Senat.

El president murcià va ser el primer a posar en el punt de mira tant Maza com Catalá, després que en una entrevista revelés que coneixia el criteri dels fiscals del Suprem sobre la seva situació abans, fins i tot, que fos comunicat de manera oficial. Ara l’objectiu de l’oposició és aclarir si la informació va sortir de la Fiscalia General de l’Estat o directament del departament de Catalá en un moment en què el ministre reclama blindar més els fiscals de totes les ingerències perquè puguin assumir els processos d’instrucció. Segons va avançar l’ARA, Maza ha llançat un pla de renovació d’algunes fiscalies per assegurar-se’n el control. Entre elles hi ha la de Múrcia o la d’Anticorrupció, amb casos sobre la taula que afecten el PP.

Ciutadans desfulla la margarida

Maza haurà d’explicar per què s’ha oposat frontalment al criteri dels fiscals dels tribunals de Múrcia i la Rioja. Un cas similar al que va succeir amb el del 9-N, en què la Fiscalia General de l’Estat -llavors capitanejada per Eduardo Torres-Dulce, que justament va deixar el càrrec per pressions de la Moncloa- va obligar a crear un cas en contra del seu criteri. Ara, a diferència de llavors, l’oposició es posa les mans al cap mentre Ciutadans desfulla la margarida per decidir si força la dimissió del president de Múrcia després de ser citat a declarar com a imputat en el cas Auditori pels presumptes delictes de prevaricació continuada, frau, falsedat de document oficial i malversació de fons públics.

Pedro Antonio Sánchez no té intenció de dimitir i de moment té el suport entusiasta de tot el seu partit perquè continuï en el càrrec malgrat estar imputat. PP i Ciutadans afronten de nou el debat sobre què vol dir realment corrupció política. En el pacte d’investidura que van firmar per donar el govern als populars s’estipula la separació “immediata dels càrrecs públics que hagin estat imputats formalment”. Doncs bé, mentre que el partit d’Albert Rivera considera que el president de Múrcia ja es troba en aquesta situació, els populars al·leguen que no farà un pas enrere fins que se li obri judici oral un cop prestada declaració.

Rivera té difícil fer valer la seva posició i només pot forçar el PP a canviar de criteri si, com reclamen el PSOE i Podem, força una moció de censura al Parlament murcià. La seva doble vara de mesurar pel que fa a la corrupció està sent qüestionada per la resta de formacions. El Congrés, justament, va començar ahir la tramitació d’una llei integral anticorrupció i de protecció dels denunciants presentada per Ciutadans que, si ja estigués en vigor, seguiria permetent que Sánchez s’aferrés al càrrec. La proposició de llei defensa que la cambra baixa fixi la “inhabilitació o suspensió de càrrecs públics des que sigui ferma la resolució que acorda l’obertura de judici oral o el processament”.

En aquest cas, el PP ha optat per posar Ciutadans entre l’espasa i la paret. “Demanem que s’aclareixin i es rellegeixin els papers”, deia ahir en to burlesc el portaveu dels populars a la cambra baixa, Rafael Hernando. Catalá va assegurar que “no és el moment” de demanar la dimissió de Sánchez, amb qui hauria conversat amigablement fa una setmana i mitja en el congrés del PP a Madrid, segons van revelar unes imatges de La Sexta. Rivera, de moment, va per passos i ha demanat una reunió del seu líder a Múrcia amb el PP de la comunitat autònoma perquè proposin un candidat alternatiu a Sánchez. Creu que “seria contradictori” que el PP no volgués governar a la comunitat si de la moció de censura en surt un nou president socialista.