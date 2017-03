El fiscal general de l'Estat diu que estudiaran si recorren la sentència del 9-N

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha afirmat aquest dilluns que estudiaran si recorren la sentència que condemna a dos anys d'inhabilitació l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas per desobediència en organitzar la consulta sobiranista del 9-N.

"Quan es parla d'una resolució judicial és aconsellable abans llegir-la", ha dit el fiscal general de l'Estat, ja que la Fiscalia "no sap si es pot recórrer o no" fins que no l'analitzi, ni tampoc coneix "els arguments dels magistrats".

El TSJC ha condemnat Mas a dos anys d'inhabilitació per desobeir el Tribunal Constitucional (TC) i a multa de 36.500 euros; Ortega, a un any i nou mesos d'inhabilitació i a multa de 30.000 euros; a Rigau, a un any i sis mesos i a multa de 24.000 euros; i absol els tres de prevaricació administrativa.

Preguntat per si està d'acord amb la condemna imposada als tres acusats -menor a la que demanava el fiscal- Maza ha destacat que la "Fiscalia va demanar en el seu moment al tribunal que ha considerat que havia de sol·licitar i el tribunal ha resolt el que ha considerat que havia de resoldre".