La gestora del PSOE busca imposar un congrés al juny

La gestora que comanda el PSOE des de la dimissió de Pedro Sánchez, a l’octubre, encara avui una prova de foc. Mesurarà per primer cop des de la votació que va decidir l’abstenció a la investidura de Mariano Rajoy si ha aconseguit guanyar poder territorial o per contra el partit se segueix dividint. Aquella votació es va guanyar amb un 60% dels vots i avui la gestora confia obtenir l’aval a la seva proposta de calendari per al congrés federal -que segons Efe serà el 16 i 17 de juny- per un marge superior.

Els crítics amb l’actual ordre socialista -oficialment representat pel president asturià, Javier Fernández, però amb la seva homòloga andalusa, Susana Díaz, movent els fils a l’ombra- demanen que el congrés s’avanci, perquè consideren que la gestora només té l’encàrrec de preparar la tornada a la normalitat orgànica del partit.

Sense candidats

La majoria d’aquests crítics, entre els quals les federacions balears, basca i madrilenya, estan encara alineats amb Sánchez, que segueix desfullant la margarida i no aclareix si es presentarà a les primàries. Tampoc ho aclareix Díaz, tot i que al seu entorn ja la veuen de secretària general. Tot fa pensar que la gestora no tindrà problemes per imposar les seves tesis. El sorgiment d’una tercera via que aposta per una candidatura unitària, amb Patxi López com a protagonista, resta efectius als crítics, i a diferència del comitè que va dirimir el sentit del vot en la investidura, avui no es preveu que el PSC presenti batalla -Miquel Iceta està més ocupat a apagar focs amb el PSOE que a encendre’n de nous.

Però portes enfora de Ferraz continua el malestar. Ahir mateix, representants de més de mig centenar de plataformes de militants van demanar convocatòria “immediata” de primàries i congrés.