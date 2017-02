La gestora del PSOE es llança a fer campanya per Díaz per frenar Sánchez

Hi ha nervis a Ferraz. El seu full de ruta era mil·limetrat perquè Susana Díaz pogués convertir-se, sense problemes, en la pròxima secretària general del PSOE. La 'baronessa' andalusa, que mou els fils de la gestora, va dissenyar un congrés socialista fet a la seva mida. Primer, retardant la seva celebració fins al juny, amb primàries al maig. L'objectiu era minar a l'exsecretari general del partit, Pedro Sánchez, perquè el seu "no és no" deixés de ressonar al PSOE. Però l'entusiasme que genera entre la militància i les grans mobilitzacions que suma míting rere míting de precampanya intranquil·litzen Díaz, que ha llançat la gestora a fer campanya per ella fins que, finalment, faci el pas i oficialitzi la seva candidatura. Ja va avançar que no té intenció de fer-ho fins a finals de març, al límit del que marquen els estatuts, però mentre segueix debatent els pros i contres de fer el salt a Madrid i deixar Sevilla ha delegat en l'estructura oficial del partit la seva precampanya.

El president de la gestora, Javier Fernández, ha pres la batuta aquest dissabte a Madrid per contrarestar el programa que Sánchez va presentar dilluns passat també a la capital espanyola, en un acte que va desbordar les previsions d'afluència i en què va anunciar el seu gir total a l'esquerra - abraçant en molts casos el discurs de Podem, amb qui proposa per una "aliança de progrés" juntament amb els sindicats per derrotar el PP-. Ferraz ha deixat fora Sánchez del debat sobre la ponència marc econòmica, l'estratègia del PSOE per als pròxims anys. Per això l'exsecretari general socialista va presentar dilluns un document avalat per l'exministra Cristina Narbona i Manu Escudero, vinculat a Alfonso Guerra, en què recupera la renda bàsica universal.

540x306 Pedro Sánchez ahir divendres en un acte de precampanya de cara les primàries del PSOE al municipi de Burlada (Pamplona). EFE Pedro Sánchez ahir divendres en un acte de precampanya de cara les primàries del PSOE al municipi de Burlada (Pamplona). EFE

La gestora s'esforça també en fer un gir a l'esquerra i recuperarà la defensa d'una banca pública, oposant-se a la privatització de Bankia, com defensa Podem. El coordinador del projecte és l'economista José Carlos Díez, qui ha llançat dures crítiques a la renda bàsica universal. En un discurs més propi de la dreta, va assegurar el general que si s'implantés caldria posar "franctiradors" per aturar l'entrada massiva d'immigrants. Susana Díaz no ha assistit aquest dissabte al fòrum econòmic. Hi ha enviat el seu braç executor. Mentrestant segueix de gira per municipis d'Espanya. Avui ha visitat pobles de Castella-La Manxa acompanyat del president de la comunitat, Emiliano García-Page, un entusiasta de la seva virtual candidatura.

540x306 Díaz i Page de visita a l'Ajuntament d'Azuqueca de Henares (Guadalajara) aquest dissabte. EFE Díaz i Page de visita a l'Ajuntament d'Azuqueca de Henares (Guadalajara) aquest dissabte. EFE

Posar traves al capitalisme

Durant el discurs d'inauguració del fòrum econòmic, Javier Fernández ha llançat una sèrie de dards velats a la proposta de Sánchez. Ha reclamat un programa econòmic "creïble" perquè serà l'únic que els donarà "credibilitat governamental. En la pugna congressual, les tres candidatures -la de Díaz encara és virtual- pugnen per fer-se seva la bandera la de la socialdemocràcia. Fernández ha defensat avui que, més que mai, el PSOE ha de creure en la "superioritat ètica, econòmica i cultural de la socialdemocràcia". La gestora evita situar el neoliberalisme com el gran enemic a batre, com defensa Sánchez, però sí que defensa l'Estat com a un element imprescindible per "arbitrar entre la llibertat econòmica i la regulació pública" perquè s'ha demostrat, segons els seu punt de vista, que el gran problema actual és la globalització i el "capitalisme sense traves".

En el terreny fiscal, Fernández ha denunciat que "es parli molt de la secessió territorial però no tributària, com ja està passant". És una crítica velada a la Comunitat de Madrid, governada per el PP de Cristina Cifuentes, i que es va convertir en el principal cavall de batalla de Díaz a la conferència de presidents, en què va alertar que la capital espanyola s'havia convertit en un paradís fiscal.

En definitiva, la gestora socialista reclama elaborar un projecte econòmic per al PSOE que "vagi més enllà del que esperen els convençuts" i del que "esperen els cors dels socialistes més fervorosos". Una forma de criticar el gir total a l'esquerra i proper a Podem de Pedro Sánchez.