La gestora del PSOE fa campanya per acabar amb el "paradís fiscal" de Madrid

La gestora socialista ja ha fet seva la campanya de la presidenta andalusa, Susana Díaz, en contra de la tributació fiscal baixa a la Comunitat de Madrid, i que va aconseguir incorporar en l'acord sobre el model de finançament autonòmic de la conferència de presidents celebrada dimarts al Senat. El portaveu de la gestora, l'andalús Mario Jiménez -també portaveu de Díaz-, ha defensat aquest dimecres en roda de premsa des de Sevilla "l'harmonització fiscal" i ha alertat al govern espanyol i al PP que estaran "vigilant" molt atentament que es compleixi l'acord de la conferència de presidents. "L'aportació dels presidents socialistes ha estat determinant perquè el govern es comprometi a abordar el model de finançament", ha afegit.

Però no hi ha consens dins de les files socialistes sobre la proposta andalusa. El finançament autonòmic crea grans escletxes entre els 'barons' que en el seu moment van propiciar la caiguda de Pedro Sánchez. És el cas del president valencià, Ximo Puig, que es va quedar sol defensant un millor finançament sense la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En contra de l'estratègia de Díaz també hi ha la presidenta balear, Francina Armengol, fidel encara a Sánchez i que no veu amb mals ulls la candidatura de Patxi López com a secretari general del PSOE. Durant la cimera, Armengol va insistir en la necessitat d'una "autonomia" federal.

Madrid, juntament amb Catalunya, és una de les comunitats més infrafinançades, però juga amb avantatge gràcies a la seva capitalitat de l'Estat. La seva presidenta, Cristina Cifuentes, va acabar fent de portaveu de les comunitats socialistes que estan en contra d'una major "harmonització fiscal".

Jiménez ha defensat, igual que Díaz, que el nou model de finançament s'ha de basar en els criteris "d'igualtat i d'universalitat". Aquest punt el comparteix Andalusia al 100% amb el govern de Mariano Rajoy, que descarta del tot negociar el model de forma bilateral amb les comunitats.