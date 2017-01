El PSOE diu que no hi ha cap decisió presa sobre si el PSC podrà votar en primàries

El portaveu de la Comissió Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha assegurat aquest divendres que "no hi ha cap decisió presa" sobre si el PSC podrà votar a les primàries del partit, "perquè està oberta una via de diàleg sincer sense límits en la seva concreció", que encara no ha arribat a les seves conclusions finals.

En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, Jiménez ha explicat que entre les dues formacions existeixen "tensions" que "s'han generat per decisions que s'han pres per part del PSC", quan va trencar la disciplina de vot en la investidura de Mariano Rajoy, i, per això, s'han de revisar les relacions.

El responsable socialista ha dit que "hi ha qui dins del PSC que ha plantejat aprofundir més en la seva autonomia" respecte a Ferraz i que per això la direcció del partit ha de decidir com es comprometen ambdues organitzacions "en termes de projecte polític" i "com s'instrumenta la relació política ".

"El PSOE i el PSC tenen un marc de relació que ha de renovar-se. Em quedo amb la voluntat que expressa tant el PSOE com el PSC de seguir caminant junts", ha afirmat.

El comitè federal reflectirà un "canvi"

Jiménez s'ha mostrat confiat que el Comitè Federal de demà "reflectirà el procés de canvi i assossec" que s'està produint en el seu partit i ha tret una vegada més importància a l'acte que plataformes de militants de tot Espanya celebren aquest divendres a Madrid.

Demà el Comitè Federal del PSOE es reunirà per aprovar el calendari polític de 2017 i fixarà la data de l'39 Congrés Federal per al juny, encara que no ho convocarà formalment, ja que per a això es reunirà un comitè extraordinari, una vegada que estigui elaborada la ponència política .

Jiménez, que ha fet aquestes consideracions en dues entrevistes a Ràdio Nacional i Antena 3, ha definit com un "acte de participació interna" i com una "expressió de la llibertat interna que funciona" en la seva organització la roda de premsa convocada per representants de aquestes plataformes per reclamar la convocatòria ia de primàries i congrés.

I ha assegurat que la gestora "escolta a tota la militància" i que hi ha "interacció contínua amb ells a través de les xarxes socials".

Sobre les posicions dels líders territorials que, com la basca Idoia Mendia consideren que és "fals" que calgui més temps per convocar el congrés del PSOE, Jiménez ha apostat a que aquesta no serà demà la posició majoritària del comitè.

"Aquesta és l'opinió de la companya Mendia, una opinió important, però una més; veurem quina és la de la majoria del Comitè Federal", ha emplaçat, després d'apuntar que espera que els membres d'aquest òrgan dirigeixin demà "les seves energies al debat polític i a les propostes polítiques ".

A favor de Susana Díaz?

Davant dels que acusen la gestora de ser procliu a una candidatura de Susana Díaz, ha defensat que aquesta comissió fa la seva tasca amb "absoluta independència, autonomia i escrupolós respecte a les normes".

"Pensar que Javier Fernández o la gestora poden tenir una tendència en una direcció és qüestionar la credibilitat i la trajectòria de companys com ell", s'ha queixat el dirigent andalús.