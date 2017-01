La gestora eternitza la resposta al pols amb el PSC i els crítics

Ja fa tres mesos de la caiguda de Pedro Sánchez del capdavant del PSOE i la comissió gestora continua donant allargs a la principal tasca que se li va encomanar quan va agafar les regnes del partit: convocar el congrés per renovar el lideratge socialista. L’equip de Javier Fernández va decidir ahir seguir eternitzant la cita i no posar encara cap calendari sobre la taula. Després de dues hores de reunió, la gestora va acordar només que Fernández consultarà als barons autonòmics la data per portar finalment una proposta “aproximada” al comitè federal que se celebrarà dissabte de la setmana que ve a Ferraz. Ara bé, el comitè tampoc servirà per sortir-ne amb una data en ferm. El calendari final s’haurà de ratificar en un segon comitè federal, aquest cop extraordinari, que tampoc té data.

Mentrestant, la gestora també dilata el termini per concloure la revisió de la relació amb el PSC. Els dos partits es van donar dos mesos de marge per modificar el protocol d’unitat -acaben a finals de gener- després que els socialistes catalans trenquessin la disciplina de vot per dir no a la investidura de Mariano Rajoy. El portaveu de la gestora, l’andalús Mario Jiménez, va assenyalar ahir en roda de premsa des de Ferraz que segueixen treballant “sense un termini establert” i que encara “no hi ha res decidit” sobre la seva relació. Damunt la taula hi ha dos temes organitzatius molt tensos: que el PSC assumeixi que és una “marca” catalana del PSOE perquè Ferraz pugui ficar cullerada en els seus pactes electorals autonòmics i municipals, i que els militants catalans no puguin votar per escollir el secretari general del partit espanyol en primàries.

De moment, segons Jiménez, “no hi ha res decidit en cap matèria clara” i segueixen “parlant” i “intercanviant documents”. “Més que arribar a conclusions intermèdies, el millor és arribar a una conclusió final per seguir treballant junts i fer-ho en unes condicions de simetria, lleialtat i equilibri gràcies a un procés de clarificació que impedeixi que en el futur es puguin produir disfuncionalitats”, va afegir. Aquest fet, per a la gestora, vol dir poder supervisar les decisions catalanes.

Un calendari fet a mida per a Díaz

Els crítics continuen pressionant perquè el congrés se celebri com més aviat millor. Pedro Sánchez encara no ha aclarit si té intenció de presentar-se a les primàries, però el seu entorn ja ho dona per segur. La baronessa andalusa, Susana Díaz, tampoc es mulla, però el seu entorn busca evitar un enfrontament i que ella es converteixi de facto en una candidata oficialista a través d’una candidatura única. L’altra via que hi ha sobre la taula és que Díaz de moment es quedi a Andalusia i que assumeixi les regnes de Ferraz una persona afí a ella que després li cedeixi el testimoni com a candidata al govern espanyol en unes pròximes eleccions.

Jiménez va assegurar ahir que Fernández no ha posat encara sobre la taula una proposta de data per al congrés, mentre que els crítics presents a la gestora demanen que sigui a l’abril. L’únic segur és que serà abans de l’estiu. Però és imprescindible que hi hagi un calendari fixat perquè finalment surtin a la llum els candidats i comenci la campanya de recollida d’avals. Sigui com sigui, tot apunta que serà un calendari fet a mida per a Díaz.

Retiren les sigles del local alternatiu a Ferraz

Ja no hi ha dos locals al carrer Ferraz de Madrid amb les sigles del PSOE. La plataforma crítica RecuperaPSOE va retirar ahir el nom del partit del local que han obert per promoure l’afiliació, a només 500 metres de la seu federal. Malgrat haver retirat les sigles, la gestora va prometre ahir que serà “molt ferma i contundent” amb el grup de crítics que han obert la seu alternativa i que, un cop detecti de quin militants es tracta, els obrirà un expedient informatiu per decidir si els expulsa. També pensa arribar fins al final en les accions impulsades per la via civil per usurpació de la imatge del PSOE.