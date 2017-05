La gestora rebaixa el perfil de l’únic debat entre candidats

Un únic debat, sense públic, a les 12 del migdia d’un dilluns i en dia festiu a Madrid. La gestora del PSOE va fixar ahir per al 15 de maig, un dia després de l’equador de la campanya de les primàries, el debat entre Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López per conquerir la secretaria general. L’exlíder del partit serà l’encarregat de tancar-lo amb l’anomenat “minut d’or”. Ho van acordar ahir les tres candidatures per sorteig. El format serà molt similar al dels grans debats de les eleccions espanyoles: obertura, tres blocs temàtics i tancament, cosa que fa predir que hi haurà poca interacció entre els candidats.

L’exlehendakari era l’únic que havia reclamat que se celebrés més d’un debat. Finalment ahir es va imposar el criteri per majoria tant de Sánchez com de Díaz, que en aquest tema es van posar d’acord. El primer perquè sempre busca dos dies per preparar-se’l -així ho va fer en les últimes generals-, i la segona perquè el seu equip tem haver de donar explicacions sobre l’organització del cop contra Sánchez a Ferraz.

La principal novetat del debat respecte al de les primàries del 2014 és que aquest cop no tan sols es podrà seguir per streaming sinó que totes les televisions que vulguin el podran retransmetre des del plató habilitat pel PSOE, on no hi haurà cap afiliat de públic. A la gestora només li queda confirmar quina periodista el moderarà.

Garantir la privacitat del vot

Avui comença finalment la campanya de les primàries que es preveuen més tenses al PSOE. L’equip de Sánchez va aconseguir introduir ahir una garantia perquè el vot, el diumenge 21, sigui “individual i secret”: no es podrà dur el sobre preparat de casa i les paperetes només podran ser dins de les cabines. Una manera d’evitar pressions des de l’aparell del partit.