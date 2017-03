El govern espanyol demana al TC que obri la via penal contra Puigdemont pels pressupostos

Carles Puigdemont ja està en la diana del Tribunal Constitucional (TC). El govern espanyol ha acordat aquest divendres enviar les partides per al referèndum dels pressupostos de la Generalitat a l'alt tribunal i demanar-ne la suspensió immediata. Però no es limita a això. Demana al TC que notifiqui i adverteixi tant al president de la Generalitat, com tot els consellers del Govern, així com el secretari general de l'executiu, el secretari general de la vicepresidència, la interventora general de la Generalitat, la directora de contractació i el director general de pressupostos que si no acaten la suspensió i tiren endavant el referèndum s'hauran d'enfrontar a possibles "responsabilitats, fins i tot penals". Així ho ha explicat des de la Moncloa la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha tornat a les rodes de premsa del consell de ministres justament per advertir la Generalitat.

Tal i com va avançar la Moncloa la setmana passada, el recurs del govern espanyol planteja la inconstitucionalitat de la disposició addicional 40 -la que fa referència al compromís explícit del Govern amb el referèndum- així com de les partides de processos electorals, consultes populars i processos de participació ciutadana identificades als articles 4 i 9 de la llei de pressupostos.

Aquest recurs afectaria als 5.8 milions d'euros que els pressupostos de la Generalitat de 2017 destinen al referèndum. En concret, els comptes contemplen 5 milions d'euros a processos electorals i 0,8 milions a processos participatius, fet que podria incloure també el procés constituent.

Tanmateix, aquestes no són les úniques partida del pressupost que es vinculen al referèndum. Com va avançar l'ARA, també n'hi ha una altra d'oculta dins els fons de contingència. L'objectiu del Govern quan va preveure aquesta via era poder impulsar el referèndum encara que la partida explícita sigui suspesa pel Tribunal Constitucional.

El PSOE recorrerà dimarts la partida del referèndum

El PSC i el PSOE també presentaran dimarts un recurs davant del TC contra la partida del referèndum dels pressupostos de la Generalitat. Ho ha explicat aquest divendres en roda de premsa el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. El PSC va demanar al PSOE acudir junts al TC perquè per fer-ho es requereix un mínim de 50 diputats al Congrés o al Senat, i els socialistes ho faran dimarts que ve després de publicar oficialment els comptes aprovats la setmana passada.

El recurs s'està acabant de redactar i se centrarà només en la disposició addicional 40, que parla de la convocatòria d'un referèndum, i sense incloure les partides per a 'processos electorals' que permetrien finançar-lo, perquè el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ja va dir que aquestes eren constitucionals.