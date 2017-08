El govern espanyol serà a la manifestació de dissabte com a mostra "d'unitat en el dolor"

El govern espanyol se suma a la convocatòria de la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona "en memòria de les víctimes" dels atemptats de la setmana passada a Catalunya i com a "mostra d'unitat en el dolor". A través d'un comunicat, la Moncloa ha informat que ha pres aquesta decisió després de conèixer l'interès de diferents representants de les administracions de l'Estat d'assistir-hi. Per això prepara un "dispositiu de transport per facilitar els trasllats i moviments d'aquestes persones a l'acte".

L'executiu espanyol fa una crida "a tots els espanyols que puguin" ser presents a la manifestació per participar del clam unànime contra la "desraó terrorista". Tot i això, la Moncloa ha afegit que els ciutadans estaran representats per les autoritats de l'Estat "per demostrar que Espanya és un poble unit enfront de la barbàrie en els valors de la democràcia, la llibertat i els drets humans".