El govern d'Aznar va donar 150.000 euros en ajudes públiques a la Fundació Francisco Franco

El govern espanyol ha admès que la Fundació Francisco Franco va rebre ajuts públics entre els anys 2000 i 2003, per valor de 150.841,22 euros, per al desenvolupament de projectes arxivístics i difusió del seu patrimoni documental.

Aquestes són les dades que ha remès l'executiu de Mariano Rajoy als diputats d'En Marea, Antón Gómez-Regne i Yolanda Díaz, qui el passat mes de gener van presentar una pregunta escrita al Congrés amb l'objectiu de conèixer la quantia dels ajuts públics percebuts per aquesta entitat des de la seva fundació, informa Europa Press.

Sis mesos després i després de consultar l'execució pressupostària en el Sistema d'Informació Comptable de l'Administració General de l'Estat des de l'exercici 1990, el govern espanyol els ha contestat que la Fundació Franco "no ha rebut cap subvenció en règim de concessió directa", però sí les citades ajudes.

Segons la resposta, a la qual ha tingut accés Europa Press, a aquesta entitat que honora la memòria del dictador sí que s'han destinat ajudes per al desenvolupament de projectes arxivístics, concretament per microfilmacions. Totes elles van ser a càrrec de les convocatòries anuals de lliure concurrència previstes per a les entitats privades sense ànim de lucre i se li van concedir amb José María Aznar al govern.

En concret, l'any 2000 va rebre 41.080,38 euros (23.771,23 euros per a projectes arxivístics i 17.309,15 per a conservació i difusió de patrimoni documental) i el 2001 les ajudes van ascendir a 42.070,84 euros (24.040,48 per al primer concepte i 18.030,36 euros per al segon).

No obstant això, en els dos anys següents ja no li van donar subvencions per a difusió del patrimoni documental, sinó únicament per als seus arxius. El 2002 va percebre dues tandes d'ajudes de 23.000 i 18.000 euros respectivament, però al següent la quantitat va baixar considerablement quedant-se en 26.690 euros (també en dues partides, una de 22.190 similar a la dels anys anteriors i una altra de tan sols 4.500 euros).

Ni un euro en l'era ZP

L'Executiu de Mariano Rajoy no consigna cap dada més, el que dóna a entendre que les ajudes a la Fundació Franco van cessar amb l'arribada al govern de José Luis Rodríguez Zapatero i ja no s'han reprès.