Un portaveu de la Guàrdia Civil admet que li "costa veure" la imatge d'agents del cos "retirant urnes"

"Em costa veure la imatge de la Guàrdia Civil retirant urnes". Qui ho ha dit és Juan Fernández, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil -el sindicat majoritari del cos policial-, en declaracions a 'El món a RAC1', en ser preguntat per si creu que el cos haurà d'actuar per frenar el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya.

Fernández ha assegurat que el cos policial complirà "ordres", però ha admès que "ens agradaria que no s'utilitzés la Guàrdia Civil per resoldre un conflicte", alhora que ha remarcat que ells no haurien d'actuar si es desenvolupa un procés de manera "democràtica" i amb garanties "legals".

El portaveu policial també ha afirmat que no li consta que "s'hagi incrementat" la presència de guàrdies civils a Catalunya arran del procés sobiranista. Tanmateix, ha admès que la Guàrdia Civil és "mà d'obra barata i sense dret a queixa" i que, per aquest motiu, "en qualsevol moment se'ls pot activar".