"Si hagués volgut ser ministre, ho hauria pogut ser des del govern d'Aznar": Duran i Lleida, en 10 frases

Josep Antoni Duran i Lleida, exlíder d' Unió, ha passat aquest dimarts pels micròfons de RAC1 amb motiu de la publicació del seu llibre 'Un pa com unes hòsties'. Durant l'entrevista, ha valorat tant el final de la formació democristiana com els temes més rellevants de l'actualitat política:

1. Sobre la seva vida fora de la política: " Estic més tranquil i alliberat. La gent que m'estima de debò celebra que no estigui a la vida política en el grau d'intensitat que hi estava abans".

2. Sobre la fi d'Unió: "Alguna responsabilitat hi tinc. Podríem fer un altre llibre sobre el que li ha passat Unió, i no és el moment [...] Jo no soc qui per parlar-ne, no represento Unió i em cal certa perspectiva històrica [...]. Sí que manifesto la meva tristesa".

3. "M'he equivocat, no sent més valent a l'hora de potenciar el contingut social d'unió dins de CiU".

4. "La gent d'Unió se sent molt còmplice del 9-N, amb tot el que es va fer legalment".

5. Sobre la concentració a favor dels encausats pel 9-N: "Jo vaig trucar a la Joana Ortega i sap que està molt acompanyada, però per què l'haig d'acompanyar? Perquè em fotin a parir la gent que hi ha a la porta?".

6. " No tornaré mai més a una manifestació. A la manifestació del 2012 em van dir de tot i em van tirar monedes. Una mica de respecte".

7. Sobre el conflicte Catalunya-Estat: "No hi ha altre camí que seure a la taula. El govern de l'Estat hauria de fer una proposta política i començar a dialogar. Els independentistes faran veure que no l'escolten, però cal una proposta".

8. "Unió no hi és; Convergència, tampoc. Hi ha el PDECat, que va a remolc de la CUP".

9. "Si jo hagués volgut ser ministre ho hauria pogut ser amb tots els governs a partir de l' Aznar [...] Amb això sí que m'he sentit maltractat, però està tot perdonat".

10. "A la Soraya [ Sáenz de Santamaría] la vaig veure l'altre dia a Madrid, en un acte. Telefònicament, amb l'últim que he parlat és amb el president Mas. Físicament vaig veure fa uns mesos el president Pujol. Està tocat per tot el que ha passat, però al mateix temps animat".