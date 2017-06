La llei per a la hisenda catalana supera el tràmit de la comissió amb el suport de JxSí i la CUP

Pas endavant de la llei del codi tributari català, que crea un nou marc per a l'Agència Tributària de Catalunya, i que es considera una de les tres lleis de desconnexió. La comissió d'Economia ha debatut les esmenes aquest dimecres i ha aprovat el dictamen que es portarà al proper ple, sempre que en els propers dies no es porti al Consell de Garanties Estatutàries, que retardaria l'elevació a ple.

Els vots de JxSí i la CUP han estat suficients per donar el sí al text, tot i els vots contraris de la resta de grups de l'oposició, inclosos els del PSC i CSQP, que havien presentat moltes esmenes a la llei. Cs i PP, en canvi, no n'havien presentat.

La norma busca ampliar l'estrcutura de l'Agència Tributària, ja creada, però no detalla quines competències o impostos gestionarà, que es preveu regular més endavant. De moment, la llei que ha passat el tràmit de la comissió inclou l'estructura de l'òrgan tributari dins la "normativa vigent", sense especificar si es refereix a les lleis espanyoles o al nou marc legal que pugui sorgir de la llei de transitorietat jurídica, que ha de donar cobertura legal al nou estat. Precisament per aquest motiu, perquè pot ser l'embrió de la nova hisenda catalana, Cs i el PP no van voler participar en la ponència conjunta.

L'aprovació d'algunes esmenes ha comportat una modificació de l'Institut de Recerca i el Consell Fiscal, dos organismes de nova creació que preveu la norma. En el primer cas, es redueix el consell rector de 16 a 9 persones. En el cas del Consell Fiscal, que assessorarà la Generalitat en matèria tributària, s'ha aprovat incloure dos representants d'entitats socials i una altra responsable de la lluita contra el frau fiscal. La seva composició ha estat modificada a instàncies de PSC, CUP i CSQP, amb el vistiplau de JxSí. Fins ara es marcava que estaria composat per membres nomenats pel Govern, pels ens locals, per les associacions i col·legis d'assessors fiscals i per acadèmics de reconegut prestigi en la matèria.

Els socis sobiranistes consideren aquesta iniciativa una de les tres lleis de desconnexió, juntament amb la de l'Agència de Protecció Social i la de transitorietat jurídica. El text del la 'llei del codi tributari i els llibres primer, segon i tercer relatiu a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya' no s'escapa de les competències autonòmiques, tal com reconeixen fonts de JxSï i la CUP, però asseguren que a partir del setembre es començarà a treballar en qüestions com la gestió de duanes, el cadastre, l'Autoritat Catalana de la Protecció Immobiliària o la definició dels impostos.