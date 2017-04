El president de Melilla qualifica els independentistes de "pirats" i "insofribles"

El president de Melilla, el popular Juan José Imbroda, va qualificar dijous de " pirats" els que propugnen la independència de Catalunya, una reclamació que ha considerat una "pesadesa" que no porta "enlloc". "Quina pesadesa això dels 'pirats' independentistes de Catalunya. Fart de viatges enlloc. Insofribles ! Puff !!", va escriure en un missatge al seu compte oficial a Twitter. Es dona la circumstància que Imbroda, que també és senador per Melilla, presideix la C omissió General de Comunitats Autònomes al Senat, el fòrum que el govern central va proposar a Puigdemont quan el president català va mostrar el seu interès per explicar el procés a la cambra alta.

Que "pesadez" lo de los "piraos" independentistas de Cataluña. Hartazgo de viajes a ninguna parte. Insufribles ya.! Puff!! — Juan José Imbroda (@imbrodamelilla) 13 d’abril de 2017

Juan José Imbroda va ser reelegit al començament de mes president del PP melillenc en un congrés en què la defensa de l'espanyolitat de Melilla va ser un dels eixos del seu discurs. El comentari d'Imbroda va tenir lloc en una jornada en què diferents representants institucionals i de partits polítics s'han pronunciat sobre les recents visites del president català als Estats Units, i de congressistes d'aquest país a Catalunya en el marc del procés sobiranista. Després d'aquestes visites, l'ambaixada nord-americana a Madrid va manifestae en un comunicat que el seu país està "profundament compromès a mantenir la relació amb una Espanya forta i unida".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat de vergonyoses les paraules del president de Melilla. En un missatge a Twitter, Puigdemont ha afirmat que "dir "pirat" el qui no pensa com tu no és respectar la democràcia". "Aquest senyor acaba d'insultar dos milions de catalans", ha criticat el president de la Generalitat. " Vergonyós", ha sentenciat. "Em van negar el dret de fer una conferència al Senat i van tenir la barra de proposar-me anar a la comissió que presideix un que ens insulta", ha reflexionat en veu alta referint-se a Juan Imbroda.

Aquest senyor acaba d'insultar dos milions de catalans. Tractar de "pirat" el qui no pensa com tu no és respectar la democràcia. Vergonyós. https://t.co/GHovZnVOo7 — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 d’abril de 2017