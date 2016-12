Un impost per evitar els iots a nom de l’empresa

Un iot de luxe a nom de l’empresa? Tret que es tracti d’una companyia de compravenda i lloguer de vaixells, difícilment podrà estalviar-se el futur impost sobre els béns improductius que ahir van registrar de manera conjunta al Parlament Junts pel Sí i la CUP. El Govern i els anticapitalistes han decidit combatre aquesta forma d’elusió fiscal -posar patrimoni personal en una societat- actuant sobre els grans capitals. La proposta és gravar els immobles improductius a nom de l’empresa i també els béns de luxe quan no tinguin relació amb l’activitat empresarial: els iots de vuit metres o més d’eslora, els vehicles a a partir dels 200 cavalls i les aeronaus. Per excloure les petites i mitjanes empreses, el conjunt de les propietats ha de superar els 100.000 euros i, si s’hi inclouen béns immobles, els 500.000 euros.

La proposta preveu uns tipus impositius graduals que van del 0,25% a l’1%, el tipus fixat a partir de 3 milions d’euros. Per exemple, si una empresa té al seu nom un pis de 500.000 del qual gaudeix el propietari i un iot de 34 metres d’eslora valorat en 3,5 milions d’euros, s’hauria de sumar l’import dels dos béns i pagaria 22.500 euros a l’any per l’impost. Si l’empresa és un banc o un gran tenidor d’habitatge, se li descomptarà l’import que ja hagi pagat via impost dels habitatges buits.

La gran cessió a la CUP

La CUP pretenia que els rics paguessin més a través de l’impost de successions, de la reforma de l’IRPF a partir dels trams de més de 60.000 euros anuals i de l’increment de l’impost de patrimoni. Fins i tot havia plantejat l’opció de crear una taxa sobre les grans fortunes de l’estil del que va impulsar el govern d’EH Bildu a la Diputació Foral de Guipúscoa. Les quatre opcions van ser descartades pel Govern i l’impost sobre els béns improductius s’erigeix com la cessió als anticapitalistes pel que fa a les grans fortunes. De fet, fonts pròximes al grup parlamentari cupaire afirmen que aprovar aquest nou tribut al Parlament és una de les condicions per acceptar els comptes del 2017.

El conseller d’Economia presenta avui el projecte de pressupostos i la llei d’acompanyament, però l’impost sobre els béns improductius es tramitarà en paral·lel com una proposta dels grups parlamentaris de JxSí i la CUP. Fonts de l’executiu asseguren que s’ha escollit aquesta tramitació perquè quan van tancar el preacord amb els cupaires l’impost encara no estava “prou madur”. Economia encara no té una previsió acurada de quant aportaran els béns improductius a les arques de la Generalitat, però es dóna per fet que ja es recaptarà el 2017.

Evitar pagar pel patrimoni

Posar el cotxe a nom de l’empresa pot fer estalviar part de l’IVA al comprador i, quan es tracta de vehicles i iots de luxe, pot reduir, a més, l’import a pagar en l’impost de patrimoni. La Generalitat s’ha basat en les experiències de Noruega i Holanda, que tenen figures similars, i també en la de Portugal, tot i que els lusitans han preferit gravar el patrimoni personal i no l’empresarial amb una sobretaxa. El nou impost no impedirà que es puguin continuar posant a nom de l’empresa béns dels quals els socis gaudiran personalment, però ara sabran que hauran de pagar per tenir-los. Tenint en compte que els tipus de l’impost de patrimoni són més elevats, econòmicament els podria continuar resultant interessant.