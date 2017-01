Les incompatibilitats tornen a marcar el debat al PDECat

El segon consell nacional del Partit Demòcrata (PDECat) tornarà a estar marcat, com el primer, pel règim d’incompatibilitats. Dilluns, la coordinadora general del partit, Marta Pascal, va explicar que avui dimitirien els quatre membres de la direcció afectats per aquest reglament, un anunci que va agafar bona part del PDECat a contrapeu. Les dimissions han tensat el debat intern fins al punt que hi ha diverses veus dins del partit que dubten que aquestes dimissions s’acabin produint en la reunió d’avui.

Entre dimecres i dijous es va estendre per la formació la idea que la direcció podria demanar una pròrroga en l’aplicació del règim d’incompatibilitats per no haver de prescindir d’un terç del comitè executiu -els alcaldes i diputats al Parlament Lluís Guinó, Montserrat Candini i Albert Batet, a més d’Elsa Artadi, directora general de Coordinació Interdepartamental del Govern-, però ahir prenia força l’opció que les dimissions es fessin efectives amb el compromís, això sí, que tots quatre seguirien, sense càrrec, col·laborant activament amb la cúpula del partit.

Serà la mateixa Pascal qui prendrà la paraula davant dels consellers nacionals per exposar quina decisió pren la direcció: si s’obre un nou procés intern per escollir properament quatre substituts -amb el risc conseqüent de reobrir una disputa entre famílies que no s’ha resolt bé des del congrés fundacional-, si opta per mantenir una direcció reduïda de només vuit membres o si tria l’opció de demanar una moratòria per no fer efectives les dimissions immediatament.

Un regidor veterà apunta que, si finalment la direcció s’inclina per demanar aquesta pròrroga -darrere de la qual alguns hi veuen fins i tot la mà del president de la Generalitat, Carles Puigdemont-, les tensions internes que fins ara es mantenen latents poden aflorar en el consell nacional. “No plegar suposaria desautoritzar la coordinadora general”, apunta un altre conseller nacional. “No podem saltar-nos a la primera el nostre propi reglament”, afegeix un dirigent. També hi ha consellers, però, que defensen que fer plegar ara un terç de la cúpula suposa oferir una imatge d’inestabilitat que no convé a un partit que tot just fa dues setmanes completava el desplegament orgànic i volia centrar-se a reforçar el corpus ideològic de la formació.

En el que sí que coincideix la gran majoria del partit és en la necessitat de debatre, més endavant, una modificació d’un règim d’incompatibilitats que molts consideren un “nyap”. Aquest document, impulsat per les joventuts i pactat de matinada en el congrés fundacional del partit per condicionar els noms de la futura direcció, ha acabat convertint-se en una llosa que dificulta que el PDECat s’enlairi. És un debat insistent que la direcció espera deixar avui, definitivament, enrere.