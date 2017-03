La independència: el tema que més preocupa als comuns

El debat que més interessa als comuns és el nacional. Després de dos mesos intentant generar discussions ideològiques des de la web d’Un País en Comú, l’únic tema que ha provocat un important diàleg entre la militància és el de l’encaix de Catalunya dins d’Espanya. Els sis debats que proposava el grup impulsor des del portal digital i que se sotmetran a votació durant l’assemblea fundacional del 8 d’abril han aconseguit un total de 107 aportacions. D’aquestes, 86 eren dins l’apartat "Un país fratern i sobirà", en què es tracta el debat nacional. També ha provocat un interessant debat el tema proposat pels inscrits sobre la renda bàsica universal (amb 31 aportacions) però molt lluny del debat nacional. El tercer tema amb més discussió és el del model econòmic i ecològic, que ha motivat nou respostes.

Segons el document proposat, el nou espai defensa: "Una república social, democràtica i ambientalment justa, com a màxima expressió i realització de la seva sobirania nacional. Una república que s’ha de constituir en relació fraternal amb la resta de pobles de la Península". El text sembla apostar per un estat confederal però, volgudament, es presta a la confusió i així ho critiquen diferents aportacions de la militància.

Partidaris i detractors del text

Un usuari de nom Josep Maria obre el meló acusant aquesta ponència de ser "espesa i incomprensible" i afegeix: "No respon al moment crític que estem vivint". La mateixa persona escriu en un altre comentari que és un "error monumental" que se separi el debat nacional del social i adverteix que aquesta divisió els allunya de "l'hegemonia" que busquen. Hi ha altres persones que li donen suport, però també n’hi ha que el critiquen.

El Roman, defensor del federalisme, assegura que "és ridícul seguir amb la ficció que Un País en Comú hagi de ser independentista sí o sí" i titlla els secessionistes de "minoria problemàtica". El concepte molesta altres internautes, que li retreuen la "frivolitat" de les seves paraules. El Roman acusa també un altre internauta, el Carles, per defensar la "sobirania plena sense peatges fraternals", una expressió que, segons considera, amaga "odi". El Carles li respon que "no és odi" sinó "respecte" i defensa crear un nou estat que tingui relacions "de tu a tu" amb la resta d’estats.

El Joan Manuel, però, es mostra escèptic amb el federalisme, perquè per tirar endavant aquest model diu que també cal el vistiplau de la resta de regions de l’Estat: "Dos no es federen o confederen si un no vol i aquí n’hi ha un que no vol de cap manera". Per al Roman, aquest argument és un "tòpic" per "fer-nos combregar amb rodes de molí", diu.

El Toni ho té molt clar: "Si el nou espai polític de l’esquerra catalana vol resultar majoritari, hauríem de fer una proposta clara a l’àmbit nacional". El Carles, però, aposta per definir-se un cop es convoqui un referèndum, perquè llavors s’haurà de decidir si "blanc o negre".