Arrimadas acusa CDC de voler una justícia pròpia, fora del sistema judicial espanyol, per ocultar la corrupció

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dissabte que Convergència ha optat per la independència per " tapar els casos de corrupció" i ho ha relacionat amb les darreres informacions que han aparegut al voltant del cas del 3% on s'assenyala l'extresorer de CDC Andreu Viloca com el mediador entre empresaris i administració per concedir obra pública.

Arrimadas ho ha dit durant una jornada de treball a Barcelona pel corredor mediterrani amb els portaveus territorials de Ciutadans per on passa el traçat, en la qual també hi ha participat el líder del partit a nivell estatal, Albert Rivera.

Per Arrimadas, el gir cap a la independència d' Artur Mas i l'antiga cúpula directiva de CDC s'entén "perquè potser el que volien era sortir del sistema judicial espanyol" per no retre comptes pel cas 3%. Tot i això, la presidenta de C's a Catalunya s'ha mostrat confiada que "no trobaran mai cap estelada tan gran que tapi tots els casos de corrupció".

Per la seva banda, Rivera ha assenyalat que encara que sigui "dolorós", cal "tancar" la ferida de la corrupció i exigir que els imputats marxin de la política activa.

En el cas concret de Múrcia, Rivera ha justificat que el seu partit hagi donat suport al govern murcià per donar compliment als acords signats. Amb tot, ha reclamat que ara és el torn del president del govern de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, perquè compleixi la paraula donada i marxi com a conseqüència de la seva imputació pel c as Auditorio "i no s'aferri més a la cadira".

Sobre la reunió que mantindran PP i C's a Múrcia aquesta setmana, Rivera ha avançat que el partit taronja demanarà al govern murcià un nou pla per la segona meitat de la legislatura en què no hi figuri Sánchez. "Si l'accepten, els donarem suport", ha afirmat Albert Rivera. Però de no ser així, i si el PP vol mantenir l'actual president a la cadira, el líder de C's ha dit que la seva formació estudiarà "altres vies" per fer-lo fora.