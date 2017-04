Els informes jurídics de l'Estat assenyalen Junqueras com a responsable penal en cas de referèndum

Quan se li ha preguntat per la possibilitat d'acabar inhabilitat, Oriol Junqueras s'ha mostrat sempre desafiant. "Que m’inhabilitin. A mi això no m'intimida", responia recentment en una entrevista que resumeix el patró de resposta que ha fet servir fins ara. Ell és, segons va explicar Carles Puigdemont durant el debat de la qüestió de confiança, el màxim responsable de l'organització del referèndum i, per a l'Estat, el responsable penal en cas que s'acabi convocant. Segons publica aquest divendres el diari 'El País', els informes jurídics del govern espanyol l'assenyalen directament com la persona contra la que querellar-se.

Segons el diari, els experts apunten, en primer lloc, a la disposició addicional dels pressupostos que remarca el compromís pressupostari per fer la consulta sobre la independència de Catalunya. També es té en compte que, a diferència del que és habitual, el Govern ha optat el 2017 per situar les partides en organització, gestió i seguiment de processos electorals sota el control de la conselleria d'Economia, que encapçala Junqueras, i no sobre la de Governació. Les partides ocultes en els fons de contingència per impulsar el referèndum i les estructures d'estat són altres qüestions que els serveis jurídics de l'Estat tenen en compte per assenyalar el vicepresident de la Generalitat. De fet, els pressupostos ja són al Tribunal Constitucional (TC), que ja ha suspès tota via de finançament per al referèndum.

El segon motiu pel qual Junqueras està sota el punt de mira dels serveis jurídics espanyols és perquè, després d'analitzar les competències de les diferents conselleries de la Generalitat, la Vicepresidència té delegades per part de Puigdemont les de l'impuls de l'autogovern. L'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern, que abans depenia de Governació, ara penja de les responsabilitats de Junqueras, així com les delegacions territorials.