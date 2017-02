Les ingerències del fiscal general irriten l’oposició

La presumpta ingerència del fiscal general de l’Estat per evitar que s’obrissin diligències contra dos presidents autonòmics del PP -primer el de Múrcia i després, segons va publicar ahir El Mundo, el de la Rioja- està fent remoure els grups de l’oposició al Congrés. El PSOE, Ciutadans i Podem van reclamar ahir la compareixença del fiscal general, José Manuel Maza, en seu parlamentària perquè doni explicacions per aquest assumpte.

Segons la informació revelada ahir, Maza va emetre un informe contrari a la imputació del president de la Rioja, Pedro Sanz, per un presumpte delicte urbanístic, per haver legalitzat una promoció d’habitatges entre els quals hi havia un xalet propietat del mateix president. El fiscal general ho va fer contradient un informe previ del fiscal de la Rioja que investigava el cas, i que sí que considerava indiciàriament Sanz com a autor del delicte urbanístic. Això va deslliurar el polític popular de passar pel jutjat. En el cas del president de Múrcia, l’actuació de la Fiscalia General de l’Estat va ser semblant, segons una altra informació publicada per El Mundo aquest dimecres.

Paral·lelisme amb el 9-N

Es dona la circumstància que l’actuació de Maza en aquests casos, imposant la seva jerarquia, té un paral·lelisme amb el 9-N. En aquell cas, l’actuació va ser inversa: mentre que la junta de fiscals no va veure indicis de delicte en l’actuació de l’expresident Artur Mas, i els exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs, el fiscal general -en aquest cas Eduardo Torres-Dulce, que va dimitir després per desavinences amb el govern espanyol- va imposar la jerarquia per actuar i querellar-se. En aquella ocasió, però, els grups de l’oposició al Congrés no van protestar per la ingerència de l’executiu en el procés judicial, que sí que ha servit com a argument als acusats per defensar que el del 9-N és un “judici polític”.

Aquesta vegada, però, la reacció ha sigut ben diferent. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va denunciar ahir que el fiscal general serveixi “a un govern” quan hauria de servir “a tots els espanyols”. A més de demanar la compareixença de Maza, el partit taronja promourà una reforma de la llei de la fiscalia general, per desfer el lligam amb l’executiu de torn, segons va anunciar Rivera. El PSOE, per la seva banda, va considerar en la seva petició de compareixença que el cas està generant “alarma social”, i per això reclamen que la compareixença sigui “urgent”. També Podem es va sumar a la petició, i el líder del partit, Pablo Iglesias, va afirmar que si es demostren les informacions seria “gravíssim” perquè “se suposa que la Fiscalia no hi és per complir els mandats d’un partit polític sinó per complir funcions que en última instància van en interès dels ciutadans, no del PP”.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, es va defensar de les acusacions afirmant que no hi ha hagut “ingerències” en l’activitat dels fiscals i en va defensar l’“autonomia”. “La Fiscalia és una institució jerarquitzada i això ha funcionat així sempre”, va manifestar.