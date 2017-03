Una institució europea situa Arrimadas entre els 40 líders europeus joves més destacats

La portaveu de Cs, Inés Arrimadas, ha estat reconeguda aquest divendres com una dels 40 líders de menys de 40 anys pel programa ' European Young Leaders' organitzat pel centre de debat europeu ' Friends of Europe'. La líder de l'oposició és l'única política espanyola de la llista i es troba en les deu primeres posicions del rànquing.

En la seva intervenció en l'acte celebrat a Lisboa (Portugal), Arrimadas ha destacat que tant a Espanya com a Europa hi ha dos reptes que posen en risc la Unió: "el nacionalisme i el populisme" i ha afirmat que es necessita "una Europa millor per superar la pèrdua de confiança en les institucions". En aquest sentit, ha proposat que aquestes institucions siguin més transparents i representatives, amb un sistema més clar per donar comptes de la seva gestió.

La líder de C's a Catalunya ha fet una crida a " caminar cap als Estats Units d'Europa" i ha defensat els valors fonamentals de la UE. També ha demanat no donar per fet la UE i ha instat a seguir construint-la perquè " és la millor idea política dels últims 60 anys". El seu discurs ha conclòs amb un missatge d'unitat: "hem de centrar-nos més en el que ens uneix que en el que ens separa. En el que compartim que en el que ens divideix".

El programa, que compleix 5 anys, pretén aglutinar les " 40 ments més brillants i joves del continent que contribuiran al lideratge europeu a través de la seva capacitat per inspirar la gent". Compta amb líders de diferents sectors: l'emprenedoria, la ciència, les arts i la política, entre d'altres.