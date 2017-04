Un jutge investiga l'exalcalde de Gimenells per presumpta malversació de fons públics i prevaricació

El jutjat d'instrucció número 3 de Lleida investiga l'exalcalde de Gimenells i Pla de la Font (Segrià) i actual cap de l'oposició a l'Ajuntament, Albert Aldavert Férriz ( CiU), per presumpta malversació de fons públics i prevaricació. Segons ha pogut saber l'ARA, Aldavert ha estat citat a declarar després que la fiscalia es querellés contra ell per haver cobrat suposadament, durant la seva etapa al capdavant del consistori (2011-2014), un sou superior al que se li va assignar al ple municipal. La Fiscalia, que calcula que Aldavert hauria arribat a "cobrar indegudament" fins a 27.821,24 euros, també denuncia que l'exalcalde hauria nomenat irregularment el secretari de l'Ajuntament.

L'escrit del ministeri públic, al qual ha tingut accés aquest mitjà, fa constar que el sou fixat per a Aldavert en el ple del 27 de juny de 2011 era de 1.094 euros al mes (amb un règim de dedicació del 75%), però que mig any després l'encara ara regidor de Gimenells va augmentar la xifra, mitjançant un acord de govern, fins als 1.928,67 euros al mes (amb règim de dedicació exclusiva). Un augment salarial que "no va ser portat al ple ni aprovat en cap ple, limitant-se l'Ajuntament a aprovar la consignació pressupostària necessària per fer front a la despesa. Tampoc va ser objecte de publicació al BOP [Butlletí Oficial de la Província de Lleida]", afegeix la fiscalia.

El ministeri públic, que a partir de la denúncia de l'actual alcalde del municipi, Dante Pérez Berenguer ( PSC), va obrir diligències per investigar els fets, també destaca que Aldavert va cobrar durant els exercicis 2011-2012 la quantitat de 1.178 euros "en concepte d'indemnitzacions per assistència a plens i reunions d'òrgans col·legiats". Una retribució "incompatible" tant amb el règim de dedicació total com amb el de dedicació parcial, assenyala la querella, al final de la qual s'assegura que la quantitat total que Aldavert va "cobrar indegudament" va ser de 27.821,24 euros. La fiscalia assenyala, a més, que el cap de files del grup municipal de CiU va continuar treballant com a arquitecte en la seva activitat privada durant tota la seva etapa com a alcalde.

Nomenament per decret i sense concurs

Si bé l'augment de sou podria ser constitutiu d'un delicte continuat de malversació de fons públics, la fiscalia també assenyala Aldavert com a possible responsable d'un delicte de prevaricació. En la querella presentada al jutge s'argumenta que, el setembre de 2011, l'exalcalde va nomenar Enrique Bellver Soto com a secretari de l'Ajuntament mitjançant un decret i pel procediment de màxima urgència, "tot i saber perfectament que no era el procediment legalment establert".

L'escrit afegeix que aquest nomenament va esdevenir fixe després d'un contracte temporal de sis mesos i que la plaça no es va arribar a treure a concurs en cap moment. El llavors alcalde, a més, hauria demanat -un cop més al marge del que estableix la llei- que s'apugés el sou de Bellver en concepte de "millora voluntària".

A part d'Aldavert, la fiscalia demanava al jutge que se citi a declarar com a testimonis l'alcalde Dante Pérez, que ja ha rebut la citació, així com Bellver i la secretaria-interventora de l'Ajuntament, Mar Closa Teruel, entre d'altres.