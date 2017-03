El jutge ironitza sobre els guanys de Mireia Pujol: "Felicitats als seus gestors; van multiplicar els seus diners"

Mireia, la sisena filla de l'expresident Jordi Pujol, s'ha cenyit a l'Audiència Nacional al guió familiar per explicar el capital que durant 22 anys va mantenir a Andorra. Tot provenia de l'herència de l'avi Florenci, com va assegura el seu pare en el comunicat de 2014. L'última membre del clan en declara en el cas Pujol només s'ha apartat del que van mantenir ahir els seus germans Oriol i Marta en referir-se a les gestions que casi van quadruplicar el diner que camuflava al Principat d'Andorra. Mireia va responsabilitzar al personal d'Andbank i BPA d'aquest increment, enlloc de al seu germà gran, Jordi. " Felicitats als seus gestors", li ha respost amb ironia el jutge De la Mata.

Igual que l'Oriol i la Marta, Mireia no ha aportat cap justificant documental sobre l'origen d'aquests fons. Simplement va dir que sabia que provenien del llegat del seu avi perquè així li havia transmès al seva família. Però, durant la seva declaració, va negar que conegués on s'havien conservat fins la mort del familiar. Fins i tot va expressar cert desinterès per aquests diners: "No hi tenia molt interès perquè tenia la meva feina i no em feia falta", ha dit, segons fonts presents a la declaració. Quan li van preguntar per què els va conservar a Andorra enlloc de dur-lo a Espanya va admetre que coneixia que estava defraudant a hisenda.

Des de l'obertura dels seus comptes a Andbank l'any 1992, fins al trasllat d'aquests fons a la Banca Privada d'Andorra (BPA) l'any 2010, els 372.627 euros inicials que, segons Mireia, hauria rebut com a part del llegat, gairebé es van quadruplicar fins arribar als 1,4 milions d'euros. Mireia va assegurar davant del jutge que tots aquests guanys es deuen als gestors del banc i no als negocis del seu germà gran, Jordi Pujol Ferrusola, fet que va provocar la irònica felicitació del jutge. L'any 2014, la filla de l'expresident va regularitzar amb Hisenda 1,1 milions d'euros. La resta (uns 300.000) se'ls va quedar el BPA en concepte de comissió, segons va declarar.