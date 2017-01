El fiscal, a Joan Coma: "Els ous no es trenquen sols. Implica o no l'ús de la violència?"

L'interrogatori del fiscal al regidor de la CUP de Vic Joan Coma a l' Auidiència Nacional, a finals de desembre, va fregar el surrealisme en alguns moments. Així ho va explicar l'advocat de la defensa i diputat de la CUP al Parlament, Benet Salellas i ho confirma el vídeo de la declaració, difós aquest dimarts per 'La Directa' i 'Setembre'.



La causa gira al voltant de la frase " per fer la truita caldrà trencar els ous", en referència a la desobediència que va defensar Coma al consistori vigatà, i aquest és un dels principals arguments de la causa per defensar que va incitar a la desobediència. És per això que el fiscal, Vicente González, va insistir en la primera part de l'interrogatori sobre "què volia dir" quan deia 'ous', 'trencar' i 'truita'.

" Què significa l'expressió? En quin sentit ho va dir? Què volia dir?", insisteix de primeres el fiscal. "És una expressió molt catalana", va respondre Coma, i n'explica el significat: "Per aconseguir alguna cosa de vegades s'ha d'anar més enllà". El fiscal, però, volia saber si l'expressió implicava violència, pregunta que li va fer insistentment. "I aquesta trencament implica l'ús de la força?". "Mai, mai he defensat la violència", responia Coma. "Però l'expressió no significa que s'ha d'utilitzar la força?", insistia el fiscal.

Tal com es pot escoltar al vídeo, quan Coma apunta que es tracta d'una metàfora, el fiscal no es dóna per satisfet. "És una metàfora. Implica o no l'ús de la violència? Implica o no l'ús de la força? El regidor de Vic nega totes aquestes preguntes, moment en el qual el fiscal tornar a entrar a qüestionar el significat de "per fer la truita caldrà trencar els ous". " La truita és marc constitucional espanyol? És el marc constitucional català? Què és?", repeteix.

"Volem exercir el dret a l'autodeterminació. Entenem que, si se'ns impedeix, trencar ous és fer tot possible manera democràtica i pacífica per a poder exercir-lo", aclareix el regidor. "Trencar és trencar marc constitucional espanyol?", repregunta el fiscal. "No, no, és exercir e dret a l'autodeterminació. Nosaltres estem per superar lleis injustes. Quan parlem d'aquest tipus de metàfores, el que volem dir és que per a superar lleis injustes i fer-les millor, de vegades s'ha de desobeir aquestes lleis injustes", conclou el cupaire, que no pot evitar ironitzar amb la insistència de González: "Em sorprèn una mica que se centri en una metàfora tan vigatana, però ja m'agrada".

En la seva declaració, Coma deixa clar diverses vegades que l'objectiu de la " desobediència civil no violenta" -la qual assenyala que apareix al programa electoral de la CUP- "no és trencar res [...] sinó aconseguir un marc jurídic que sigui més just en funció dels interessos de la majoria social en un moment històric".

Així, per sobre de " drets bàsics" com "la llibertat d'expressió, política, de defensar programes polítics totalment no violents i democràtics" no s'hauria de reconèixer "l'autoritat de cap tribunal, sigui espanyol, català, francès, europeu o d'on sigui", exposa el regidor, que admet que coneixia les " advertències jurídiques d'il·legalitat" que la secretaria de l'ajuntament va fer quan el ple anava a aprovar la moció en suport a la Declaració del 9-N del Parlament.

"Sí, ho coneixíem i l' extrema dreta de Vic també ho va recordar al ple", sentencia, recordant que va ser precisament el regidor d'ultradreta Josep Anglada qui va denunciar els regidors que havien votat la moció a la Guàrdia Civil.