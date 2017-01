Bono va aportar al jutge Grande-Marlaska una prova de càrrec sobre el Iak-42

El llavors president del Congrés de Diputats, José Bono, va aportar el 15 d'abril del 2008 al jutge instructor Fernando Grande-Marlaska una prova de càrrec que ajudava a entendre per què es contractaven avions porqueria, com ara el Iak-42, que va acabar amb la vida de 62 militars a Turquia el maig del 2003. Però, segons fonts consultades per ARA, el jutge es va mostrar més interessat a saber com li havia arribat el document que pel contingut. Bono era la tercera autoritat de l'Estat, però el seu testimoni i les proves aportades no van servir per impulsar la causa.

Bono ha confirmat aquest divendres a Cuatro que va entregar aquest document al jutge.

Grande-Marlaska havia arxivat la causa el 2007, però la Fiscalia de l'Audiència Nacional va recórrer i va aconseguir reobrir la investigació. En aquesta nova fase, el jutge va citar a declarar l'abril del 2008 el llavors president del Congrés.

Bono ja havia criticat el 2007 l'arxivament de la causa de les identificacions decretat pel jutge Grande-Marlaska, cas que més tard va ser reobert i va culminar en judici oral el 2009 amb la condemna de tres militars responsables de la identificació errònia dels cossos dels militars.

L'abril del 2008, després de tres compareixences ajornades en qualitat de testimoni, Bono es va presentar davant del jutge Grande-Marlaska per prestar declaració en la causa que investigava presumptes irregularitats en la contractació de l'aparell.

Segons fonts consultades per l'ARA, Bono va aportar, entre d'altres, un document clau al jutge Grande-Marlaska que el va llegir en el mateix moment en què tenia lloc la declaració. Fonts pròximes a l'exministre de Defensa han confirmat a l'ARA que Grande-Marlaska coneix el document.

El jutge es va mostrar més interessat a com justificava Bono tenir possessió del document. L'exministre va aclarir que li havia arribat quan era president del Congrés, que no hi havia tingut accés quan exercia el càrrec de ministre de Defensa, durant la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

El document, va afegir Bono, li havia arribat des de l'estat major de la defensa. Què deia l'informe? Que el cap de l'estat major de la defensa (JEMAD) tenia ordre de sol·licitar al ministre de Defensa, Federico Trillo, autorització per tirar endavant qualsevol vol.

Per què? El document que l'estat major de la defensa havia enviat a Bono descriu que les despeses incorregudes a la guerra de l'Iraq (la invasió es va produir el març del 2003 i el govern d'Aznar va destacar 900 efectius, 3 vaixells, 6 avions F-18 i 1 avió cisterna) i les ajudes aportades per l'exèrcit per pal·liar la catàstrofe del vaixell petrolier Prestige el 2003 (uns 27 milions d'euros) havien portat a una situació de crisi i només es podien contractar dos avions al mes.

Va ser aquest el context en què es va produir la contractació del Iak-42, operació que va suposar un canvi, ja que l'avió amb què havien de tornar les tropes des de l'Afganistan era inicialment un Túpolev. La diferència de preu, de 6.000 euros, va conduir a canviar la contractació.

Però Grande-Marlaska no va considerar aquesta prova especialment valuosa. Va mantenir la causa oberta diversos anys. I el 2 de febrer del 2012, després de l'arribada del Partit Popular al Govern, el jutge la tornava a arxivar. Segons la seva interlocutòria, el motiu del sinistre havia estat la falta de preparació de la tripulació. Els sis alts càrrecs militars imputats es lliuraven de la responsabilitat penal.

Però la interlocutòria d'arxivament de la causa de les presumptes irregularitats va ser recorregut. El fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Javier Zaragoza, que havia estat bel·ligerant en la investigació, d'una banda, i les famílies dels militars morts, per l'altre, van recórrer a la secció quarta de la sala penal de l'Audiència Nacional.

Després de la seva interlocutòria d'arxivament, el jutge Grande-Marlaska deixava el jutjat central d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional per assumir, el 22 de febrer del 2012, el lloc de president de la sala penal de l'Audiència Nacional.

El cas Iak-42 estava a punt de ser enterrat. I alguna de les seves conseqüències penals també. El 21 d'abril del 2012, el govern de Mariano Rajoy no perdia el temps. El consell de ministres indultava els dos militars condemnats (el tercer havia mort) per equivocar-se en la identificació de 30 dels 62 militars morts a Turquia.

El 18 de maig del 2012, la secció quarta de l'Audiència Nacional confirmava l'arxivament decretat pel jutge Grande-Marlaska, ara president de la sala penal de l'Audiència Nacional, i consagrava que el sinistre no va tenir a veure amb irregularitats en la contractació d'avions sinó amb la falta de preparació dels pilots.

El 29 de novembre del 2013, el jutge Grande-Marlaska, que segueix sent president de la sala penal de l'Audiència Nacional, era nomenat vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a proposta del Partit Popular.

Grande-Marlaska, segons fonts del CGPJ, es va mobilitzar a la recerca de suports després de la formació del govern de Rajoy, l'octubre passat, per aconseguir ser nomenat fiscal general de l'Estat.

Encara que al principi el ministre de Justícia, Rafael Catalá, es va comprometre amb Consuelo Madrigal perquè renovés com a fiscal general de l'Estat, finalment va decidir descartar-la.

Però el nom de Grande-Marlaska, segons fonts governamentals, no va ser considerat. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, després de diverses consultes, entre d'altres amb el president de la sala segona del Suprem, Manuel Marchena, va optar per nomenar un magistrat de la sala segona del Suprem, José Manuel Maza, per al lloc.