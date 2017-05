Les joventuts d'ERC criden a la vaga per demanar al Govern la rebaixa de les taxes universitàries

Les joventuts d'ERC criden a secundar la vaga universitària per demanar al Govern -del que formen part els republicans- una rebaixa de les taxes universitàries. La vaga, convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF), tindrà continuïtat demà, quan s’uniran la resta d’universitats catalanes. Principalment, els estudiants demanen al Govern la rebaixa del 30% de les taxes universitàries aprovada pel Parlament l’any passat, així com la paralització del decret 3+2 i l’equiparació de preus de graus i màsters.

A través del seu perfil de Twitter, les joventuts d'ERC han cridat aquest dimecres a secundar demà la segona jornada de vaga. "Aquest dijous 11 de maig, vaga per la rebaixa de taxes universitàries", defensen des de les JERC.

📢 Aquest dijous 11 de maig, vaga per la rebaixa de taxes universitàries! #11M pic.twitter.com/5tCQHGWGVf — JERC (@lesJERC) 9 de mayo de 2017

Aquest dimecres, Mariona Motjé, portaveu de la CAF, ha assegurat que des de l’aplicació del pla de Bolonya, 12.000 estudiants no han pogut accedir a la UAB a causa de la pujada de taxes. “Aquestes mesures perjudiquen greument tota la societat de manera directa barrant l’accés als estudis superiors”, ha afirmat Motjé. “Seguim al carrer per reivindicar que la universitat pública sigui per a tothom”, ha apuntat la portaveu del SEPC a la UAB, Cèlia Appel.

Segons els estudiants en protesta, la vaga a la UAB durarà dos dies perquè, a més de les demandes a nivell nacional, els estudiants també demanen que es tornin a reobrir totes les copisteries de facultats tancades durant l’últim any i que els dossiers de les assignatures siguin gratuïts. A més, exigeixen que el sistema intern d’autobusos del campus no entri dins la campanya de la T-Mobilitat ja que, segons els alumnes, això faria de pagament un servei que fins ara ha estat gratuït.