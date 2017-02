Els voluntaris neguen que rebessin cap instrucció del Govern durant el 9-N

La penúltima jornada del judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N ha donat protagonisme a un dels actors principals del 9-N, els voluntaris. Tots ells han assegurat a preguntes de les defenses i les acusacions que no havien rebut cap instrucció per part del Govern ni tenien la supervisió de cap funcionari.

Bàrbara Sala, voluntària coordinadora del procés a l'institut Carles Rahola de Girona, ha explicat que durant tota la jornada "no va rebre la supervisió de ningú". Tenien un manual amb les funcions que havien de fer i comunicaven els resultats per telèfon, tot i que a preguntes del fiscal, no ha sabut contestar "a on trucava" ni a qui corresponia la línia.

La voluntària ha dit que enlloc constava " cap logotip" de la Generalitat. També ha negat que s'indiquessin als cartells de les taules de votació els cognoms exactes dels participants, una pregunta en la qual el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha tirat d'ironia: "per exemple, posava de Mas Gavarró a Sánchez Ulled?".

Els altres dos voluntaris han explicat que van saber com havien d'actuar aquell dia, a través de la pàgina web "participa2014.cat". Manel Antonio Gallante, el voluntari que coordinava la votació a l'institut Roda de Ter ha explicat que quan va acabar la jornada va portar els resultats a un centre cívic coordinat també per voluntaris per comunicar-los.

Frenar les activitats del 9-N

La sessió ha arrencat amb els testimonis proposats per la defensa de l'exvicepresidenta. El seu excap de comunicació, Carles Fernández, ha assegurat que va rebre "instruccions de deixar de treballar pel 9-N", tant quan el Tribunal Constitucional va suspendre per primer cop la consulta com quan va emetre la segona providència.

Fernández ha explicat al tribunal que tots els serveis del departament van rebre la mateixa indicació per part de la vicepresidenta. També li van demanar que transmetés aquest missatge: "S’havia de fer saber que el Govern havia demanat aclariment i que s’havia d’estar expectativa".

També ha comparegut aquest dijous l’exdiputada independent per ERC al Parlament Gemma Calvet, que va ser voluntària el 9-N acompanyant observadors internacionals per diferents punts de votació de Barcelona. Com altres testimonis, Calvet ha reiterat que no va rebre cap notificació de que hagués d’aturar el procés participatiu.

De fet, l’exdiputada ha reconegut que aquell dia al matí entre els voluntaris hi havia certa "inquietud per si hi hauria alguna nova notificació" que afectés la jornada, tenint en compte que la Generalitat havia demanat al Tribunal Constitucional (TC) un aclariment sobre l’abast de la seva interlocutòria. "Esperàvem fins l’últim moment alguna actuació de Fiscalia que no es va produir", ha apuntat.

Calvet, sortint-se del guió, ha introduït una valoració política de la jornada: "potser hi hauria d'haver 2,3 milions de persones acusades, perquè van participar perquè van voler".