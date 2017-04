Cas Palau: l'exdiputat Jaume Camps es desmarca dels indicis que el relacionen amb les suposades comissions a CDC

L'exdiputat de CDC Jaume Camps s'ha desmarcat aquest dilluns dels indicis que el relacionen amb les suposades comissions que hauria rebut el partit de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, a canvi d'adjudicacions d'obra pública. Camps va ser investigat pel presumpte finançament il·legal de la formació en el cas Palau però finalment l'Audiència de Barcelona va decidir que la seva causa s'havia d'arxivar perquè havia prescrit. Aquest dilluns ha declarat com a testimoni en el judici.

Camps ha restat credibilitat a l'agenda de l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, on el seu nom apareix repetides vegades en reunions tant amb directius de la constructora com amb altres trobades amb càrrecs i excàrrecs del partit, com ara el dirigent convergent Germà Gordó o l'extresorer Daniel Osàcar, també acusat: "Les reunions amb Pedro Buenaventura -exdirectiu de Ferrovial- i Millet només tenien a veure amb la reforma del Palau", ha assegurat Camps, que ha explicat que va ser advocat de la constructora i que continua exercint com a tal.

A partir d'aquí, Camps s'ha dedicat a negar sistemàticament la resta de reunions i anotacions en les que apareix. Per exemple, els investigadors van trobar el seu nom al costat d'una nota on també apareixien els conceptes 'pagament 105.000' i 'autopista'. La fiscalia considera que es tracta d'una comissió a canvi de l'adjudicació a Ferrovial de l'autopista Terrassa-Manresa: "No en tinc ni idea, només els autors poden tenir una explicació lògica. Jo no vaig rebre cap altre quantitat que no fos una factura justificada per la meva feina com a advocat. Sabia que havia de ser pulcre justificant les despeses personals", ha dit.

També ha negat estar present en una reunió a l'Hotel Diplomàtic amb Gordó, Millet, Osàcar i l'exnúmero dos del Palau, Jordi Montull, en la que, segons els investigadors, es va establir el nou sistema de desviaments de diners al partit després de la mort de l'extresorer Carles Torrent: "les anotacions a l'agenda de Fèlix Millet no mereixen cap credibilitat perquè contenen errors", ha assegurat Camps.

L'exdiputat convergent ha intentat presentar-se com una "víctima" del procés judicial del cas Palau per la seva funció com a advocat de la constructora i el seu paper com a parlamentari del partit, però la jutge que presideix el tribunal l'ha tallat: "Vostè no ve com a víctima de res, ve com a testimoni per explicar el què sap", li ha recordat la magistrada Montserrat Comas.

Els 12 milions i mig cobrats per Àngel Colom

El dirigent de CDC Àngel Colom també ha declarat aquest dilluns com a testimoni i ha admès que l'any 2000 va rebre 12 milions i mig de pessetes de Millet, per liquidar el Partit per a la Independència (PI), escindit d'Esquerra. El xec anava a nom de l'Orfeó i el Palau de la Música i responia, segons el concepte, a un conveni amb una fundació que mai es va arribar a crear. Però Colom ha assegurat que "no es va fixar" en aquests dos fets, sinó que pensava que era un préstec "personal" i ha explicat que està tornant els diners.

540x306 Àngel Colom, a la sortida de la Ciutat de la Justícia, després de declarar com a testimoni en el judici del Palau / FRANCESC MELCION Àngel Colom, a la sortida de la Ciutat de la Justícia, després de declarar com a testimoni en el judici del Palau / FRANCESC MELCION

Colom ha explicat que va acudir a Millet perquè en una reunió del partit "algú" -que no ha sabut identificar- li va identificar l'expresident del Palau com a "un mecenes" que el podia ajudar a pagar els deutes del partit. El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha insistit en preguntar-li per qui va decidir fer constar en el xec "una fórmula imaginativa" com la de fer-ho constar com un suposat conveni per a la 'pedagogia sobre la cultura catalana i les noves migracions': "Vostè només es va fixar en la quantitat, no va mirar el que posava ni a dalt ni a baix", li ha recriminat Ulled. "Sincerament, no", ha contestat Colom, que ha insistit: "li ben asseguro que ni ho vaig mirar".

Millet va pagar campanyes de CDC a l'Ametlla del Vallès

L'expresident de CDC a l'Ametlla del Vallès, Esteve Escuer, que també ha declarat aquest dilluns com a testimoni al judici del Palau, ha admès que l'expresident del Palau de la Música va pagar 13.000 euros per diverses campanyes del partit al municipi però ha assegurat que es pensava que eren diners "seus" i no del Palau i ha explicat que el partit els ha tornat.