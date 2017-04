La jugada mestra de Cifuentes per aspirar a rellevar Rajoy

En un sol moviment -voluntari o no-, Cristina Cifuentes ha sigut capaç de liquidar l’oposició interna al PP de Madrid (l’aguirrisme ha signat la seva sentència de mort), mostrar-se com la màxima representant de la regeneració dins del PP i fer que als seus rivals menys explícits, els que recelen des de dins del partit de la seva ambició, no els quedi cap més remei que fer-li costat.

L’empresonament de l’expresident madrileny Ignacio González, que l’entorn de Cifuentes es va afanyar a dir que s’havia produït gràcies a una denúncia del seu equip de govern (tot i que l’oposició també havia ficat el nas en els comptes del Canal de Isabel II), ha millorat les possibilitats de la presidenta madrilenya en una eventual carrera per substituir Rajoy, sobretot si és la voràgine de la corrupció la que acaba precipitant l’adeu de l’actual president espanyol.

Ambicions calculades

Vista dins del seu partit com una ànima lliure, Cifuentes ha tingut l’oportunitat de demostrar la seva fidelitat a Rajoy plantant cara i derrotant Esperanza Aguirre i el seu entorn, inclòs Ignacio González, representants d’un sector crític amb el president espanyol en vies d’extinció. En contraposició amb ells, Cifuentes apareixia com la pacificadora del PP madrileny i com una peça més de la maquinària popular, dissenyada per funcionar sempre en el sentit que marca el líder del partit. La por atàvica a la divisió interna que té la dreta espanyola fa que es castigui qualsevol dissidència. I Cifuentes, conscient d’aquesta realitat, ha jugat les seves cartes sense presentar batalles que no podia guanyar. Però les ambicions de la presidenta madrilenya, de 52 anys i representant del sector més modern del PP, apunten amunt.

Durant l’últim congrés del partit ho va demostrar: va estar a punt de desafiar la direcció portant a Génova una esmena als estatuts que incorporava el model de primàries per triar el líder. Li va servir per mesurar forces, però no va voler dur la lluita fins al final i va negociar un text en el qual rebaixava les seves aspiracions amb l’actual coordinador general del partit, Fernando Martínez-Maillo.

No volia ser un problema, però sí que vol formar part de la solució. Quan González va ser detingut, el seu equip i ella mateixa es van afanyar a recordar que la Comunitat de Madrid que ella presideix havia enviat a la fiscalia un informe sobre operacions sospitoses al Canal de Isabel II. Això li va crear un cordó sanitari i li ha permès alçar-se com una Joana d’Arc contra la corrupció, especialment dins del seu partit, tot i que algunes veus de l’oposició asseguren que ella estava al corrent de les corrupteles des de fa anys (ha estat vinculada a la Comunitat de Madrid en anteriors legislatures).

A la direcció del PP estatal això no ha agradat. No pel fet que ella se n’atribueixi el mèrits, sinó perquè s’haurien sentit més còmodes sense el trasbals que ha suposat l’eclosió del cas en un moment delicat de la governabilitat a Espanya i amb els pressupostos en plena negociació. Però Rajoy i la resta dels membres de la directiva del PP no van tenir cap altre remei que fer-se seva la victòria de Cifuentes, treure pit de la denúncia i intentar carregar el mort a l’aguirrisme, que és un corrent incòmode que consideren amortitzat.

El calendari ha jugat a favor de Cifuentes, que alhora que capitalitzava l’operació Lezo en benefici propi veia com Rajoy era cridat a declarar com a testimoni al judici del cas Gürtel, una coincidència que l’assenyala. També la imputació del director de La Razón, Francisco Marhuenda, per presumptes pressions ha contribuït a alimentar la seva aura de política amb principis.

Ho sabia?

Però Cifuentes es mou en arenes movedisses. L’operació Lezo ha posat de relleu una vegada més que la corrupció va campar a plaer pel PP de Madrid durant anys, i ella ha estat tota la seva vida política vinculada a les institucions públiques de la Comunitat de Madrid. Per això, l’oposició l’acusa de conèixer les corrupteles de González. Ciutadans, que li dona suport, avisa que si és imputada l’hi retiraran. La jugada mestra de Cifuentes podria aleshores acabar girant-se-li en contra.