La moció de censura de Podem es debatrà el 13 de juny, tres dies abans del congrés federal del PSOE

Ja hi ha data per al debat de la moció de censura impulsada per Podem contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy: el 13 de juny en el ple del Congrés, només 3 dies abans que comenci el congrés federal del PSOE que ha de ratificar Pedro Sánchez com a secretari general i escollir la nova direcció. La presidenta de la cambra baixa, Ana Pastor, ho ha anunciat després de consultar els portaveus parlamentaris -els socialistes no han respost, ja que Antonio Hernando va dimitir diumenge després de conèixer els resultats de les primàries-.

A partir d'avui, i en contra del que havia avançat Podem, s'obre un període de 48 hores perquè la resta de formacions puguin presentar mocions alternatives amb altres candidats i programes. Per posar pressió a Sánchez, Pablo Iglesias ja va traslladar ahir al secretari general electe del PSOE que estan disposats a retirar la seva moció si el PSOE en registra una altra. Però el líder socialista ja li va respondre que, malgrat que comparteixen el desig de fer fora Mariano Rajoy, no coincideixen amb l'estratègia.

Des de Podem, Pablo Echenique ja ha criticat la data que ha triat Pastor per debatre la moció de censura. Ho ha fet a través de Twitter, on ha assegurat que el PP té el Parlament "segrestat".

Nueva cacicada del PP. Ana Pastor se va de gira a Latinoamérica y pone la moción de censura el 13 de junio. Tienen secuestrado el Parlamento — Pablo Echenique (@pnique) 23 de mayo de 2017

Rajoy podrà estalviar-se el debat

Tot i que la moció va dirigida a Rajoy, el Congrés ha conclòs que el president del govern espanyol pot estalviar-se haver de replicar durant el debat. Està estructurat que els diputats que han presentat la moció defensin la seva proposta el temps que vulguin -serà previsiblement Pablo Iglesias qui ho faci- i que tot seguit els repliqui el partit de govern. En aquest sentit, Rajoy podria delegar en el seu portaveu a la cambra, Rafael Hernando, per haver d'estalviar-se el cara a cara amb Iglesias, que busca erigir-se com a líder d'un moviment anti-Rajoy més enllà de les sigles del partit lila. El grup popular dona per fet que així serà.